Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG Münih maçı şifresiz canlı mı yayınlanacak?

Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. Futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek dev maç için artık az bir süre kalırken, maçın hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi, hangi kanaldan canlı izlenecek? sorusu merak ediliyor. Parc des Princes Stadında saat 23.00'da başlayacak PSG-Münih maçının muhtemel 11'leri de netleşti. Tüm dünyadan sporseverleri ekrana kilitleyecek heyecan dolu mücadelenin canlı yayın bilgileri ile karşılaşma öncesindeki son gelişmeleri sayfamızda derledik. İşte Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçının yayınlanacağı kanal ve maçtan notlar...

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta dev bir mücadeleyle devam ediyor. Avrupa futbolunun iki devi Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da grupta 9 puanla zirveye ortak durumda. Bu nedenle karşılaşma, liderlik yarışında kritik bir öneme sahip.

2 /8 PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbolseverlerin merakla beklediği PSG - Bayern Münih maçı, 4 Kasım Salı akşamı saat 23.00’te Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, Fransa’nın başkenti Paris’te futbol şölenine sahne olacak.

3 /8 Hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Zorlu karşılaşma, TRT’nin dijital platformu Tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Ancak yayın, ücretli üyelik gerektiriyor; dolayısıyla maç şifresiz olarak izlenemeyecek. Tabii platformuna abone olan izleyiciler, karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

4 /8 İki takım da kayıpsız geliyor Grup aşamasında oynadığı üç maçı da kazanan iki ekip, bu mücadeleye namağlup unvanıyla çıkıyor. Bayern Münih ayrıca Bundesliga’da oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak müthiş bir form grafiği yakaladı. PSG ise ligde ve Avrupa’da istikrarlı performansını sürdürüyor.

5 /8 PSG muhtemel 11’i

Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves, Barcola, Kvaratskhelia

6 /8 Bayern Münih muhtemel 11’i

Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

7 /8 Devler sahne alıyor

Son yıllarda Şampiyonlar Ligi’nin en dikkat çekici rekabetlerinden biri haline gelen PSG-Bayern karşılaşmaları, bu kez de futbolseverlerin nefesini kesecek. Her iki takım da yıldızlarla dolu kadrolarıyla sahada olacak. Özellikle Kylian Mbappé ve Harry Kane ikilisinin performansı, maçın kaderini belirleyebilir.