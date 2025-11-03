Pasaport ücretleri 2026: 6 aylık, 1, 2, 3 ve 10 yıllık pasaport zammı belli oldu! İşte güncel fiyatlar

TÜİK’in Kasım 2025 enflasyon verileri sonrası belirlenen %25,49’luk yeniden değerleme oranı, 2026 pasaport ücretlerine de yansıdı. Yeni yılda pasaport almak isteyen vatandaşlar 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık süreler için zamlı harç ödeyecek. 2026’da pasaport defter bedeli 1.424 TL olurken, 10 yıllık pasaport fiyatı 14 bin lirayı aştı. İşte 2026 yılı güncel pasaport ücretleri, başvuru adımları ve zam oranına dair tüm detaylar...
2026 Pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Her yıl kasım ayında TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı, pasaport, ehliyet, motorlu taşıt vergisi ve benzeri harçlara doğrudan yansıyor.
2026 yılı için belirlenen %25,49’luk yeniden değerleme oranı, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni pasaport ücretlerini de şekillendirdi.
Yapılan hesaplamalara göre, 2025 yılı fiyatları baz alındığında 2026 yılı pasaport harç bedelleri şu şekilde olacak:
6 aylık pasaport: 2.956 TL
1 yıllık pasaport: 4.296 TL
2 yıllık pasaport: 7.065 TL
3 yıllık pasaport: 10.065 TL
4–10 yıllık pasaport: 14.146 TL
Pasaport defter bedeli: 1.424 TL
Bu ücretler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak 2026 yılı Harçlar Kanunu Tebliği ile kesinlik kazanacak.
Yeniden Değerleme Oranı: 2026 zammının belirleyicisi
2026 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı, TÜİK’in Kasım 2025 enflasyon verileri çerçevesinde %25,49 olarak belirlendi. Bu oran, devletin tahsil ettiği tüm harç kalemlerine uygulanıyor.
Dolayısıyla, pasaport fiyatları da 2025 yılındaki seviyesine göre yaklaşık %25 oranında artmış olacak. Uzmanlara göre 2026 zam oranı, son iki yıla kıyasla daha ılımlı seyretse de, özellikle uzun süreli (10 yıllık) pasaportlarda toplam maliyet 15 bin TL sınırını aşmış durumda.
Pasaport başvurusu nasıl yapılır?
2026 yılında da pasaport başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden alınacak. Başvuru süreci şu şekilde ilerliyor: randevu.nvi.gov.tr adresinden veya ALO 199 hattından randevu alınır.
Gerekli belgeler hazırlanır: kimlik kartı, biyometrik fotoğraf, ödeme dekontu. Randevu günü il/ilçe nüfus müdürlüğünde başvuru tamamlanır. Pasaport, genellikle 3-7 iş günü içinde PTT aracılığıyla adrese teslim edilir.
2026 pasaport zammı ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni pasaport ücretleri, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Bu tarihten önce başvuru yapan vatandaşlar, 2025 yılı tarifesi üzerinden ödeme yapabilecek. Bu nedenle özellikle uzun süreli pasaport yenilemek isteyenler, zamlardan etkilenmemek için Aralık 2025 içinde başvuru yapmayı tercih ediyor.