Pasaport ücretleri 2026: 6 aylık, 1, 2, 3 ve 10 yıllık pasaport zammı belli oldu! İşte güncel fiyatlar

Yeniden Değerleme Oranı: 2026 zammının belirleyicisi

2026 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı, TÜİK’in Kasım 2025 enflasyon verileri çerçevesinde %25,49 olarak belirlendi. Bu oran, devletin tahsil ettiği tüm harç kalemlerine uygulanıyor.





Dolayısıyla, pasaport fiyatları da 2025 yılındaki seviyesine göre yaklaşık %25 oranında artmış olacak. Uzmanlara göre 2026 zam oranı, son iki yıla kıyasla daha ılımlı seyretse de, özellikle uzun süreli (10 yıllık) pasaportlarda toplam maliyet 15 bin TL sınırını aşmış durumda.