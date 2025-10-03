Pegasus, yurt dışı biletlerinde indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda seçili yurt dışı rotaları yüzde 60'a varan indirimle satışa çıktı. Kampanya 2-3 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak. Peki Pegasus Kampanyalı biletler hangi tarihli uçuşlarda geçerli olacak?
Pegasus, seçili yurt dışı uçuşlarında yüzde 60'a varan indirim kampanyası başlattı. 3 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular, 1 Kasım-17 Aralık 2025 tarihlerindeki uçuşlarda kullanabilecek.
Pegasus Kampanyalı biletler hangi tarihli uçuşlarda geçerli olacak?
Kampanyalı biletler, 1 Kasım-17 Aralık 2025 tarihli uçuşlarda geçerli olacak.
Pegasus indirim kampanyası şartları neler?
Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Kanalı: Sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerlidir.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar: Yurt Dışı Uçuşları (Kampanya, yalnızca aşağıda listelenen hatlar için geçerlidir.)
Kampanya İndirim Oranı: Kampanya tarihlerinde, ilgili yurt dışı uçuşlarında vergiler hariç %60’a varan indirim (Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.)
İndirim oranı: İndirim oranı, seyahat edilecek hat için görüntülenme anında geçerli (a) Baz Ücret, (b) Yakıt Harcı, (c) Havalimanı Vergisi, (d) Check-in Bedeli ve (e) Hizmet Bedeli’nden oluşan Taşıma Ücreti üzerinden hesaplanacaktır. Ödeme adımına doğru ilerleyip, ilgili kampanyalar başlığı altındaki Pegasus Mobil uygulamasından “Yurt Dışı %60’a Varan İndirimli!" butonuna tıklandığında, söz konusu indirim bilete yansıyacaktır.
Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirlerimizin Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.
Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirlerimiz kampanya dahilindeki bilet Satış Tarihi içinde Pegasus BolBol üyesi olarak kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde kampanyadan faydalanabilirler.
Kampanyadan bebek yolcular (0-2 yaş) yararlanamaz. Kampanyadan çocuk misafirlerimiz ise 18 yaşından büyük bir üyemiz üzerinden bağlı üyelik oluşturarak faydalanabilir.
Pegasus indirim kampanyasına Dahilinde Olan Hatlar
Vergiler hariç %60 indirimli hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Alexandria-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basra-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dammam -İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Graz-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Isfahan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Luxor-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsa Alam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Meşhed-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Şiraz-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tebriz-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Amman-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Duesseldorf-Ankara
Ankara-Erbil-Ankara
Ankara-Frankfurt-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Kopenhag-Ankara
Ankara-Köln-Ankara
Ankara-Krakow-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Ankara-Varşova-Ankara
Ankara-Viyana-Ankara
Antalya-Amman-Antalya
Antalya-Beyrut-Antalya
Antalya-Kahire -Antalya
Antalya-Krakow-Antalya
Antalya-Varşova-Antalya
Çukurova-Köln-Çukurova
Diyarbakır-Duesseldorf-Diyarbakır
Elazığ-Köln-Elazığ
Gaziantep-Berlin-Gaziantep
Gaziantep-Duesseldorf-Gaziantep
Gaziantep-Köln-Gaziantep
İzmir-Üsküp-İzmir
İzmir-Varşova-İzmir
Kayseri-Duesseldorf-Kayseri
Kayseri-Köln-Kayseri
Kayseri-Rotterdam-Kayseri
Konya-Kopenhag-Konya
Samsun-Duesseldorf-Samsun
Trabzon-Duesseldorf-Trabzon
Vergiler hariç %50 indirimli hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktyubinsk-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Doha-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Kişinev-Antalya
Antalya-Londra-Antalya
Antalya-Sharm El Sheikh-Ankara
Antalya-Tiflis-Antalya
Vergiler hariç %40 indirimli hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Oš-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Almatı-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Amman-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek -İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-İmam Humeyni-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire -İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Paris-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Bakü-Ankara
Ankara-Dubai -Ankara
Ankara-Lizbon-Ankara
Ankara-Londra-Ankara
Antalya-Almatı-Antalya
Antalya-Bakü-Antalya
Antalya-Bişkek -Antalya
Antalya-Nursultan -Antalya
Antalya-Çimkent-Antalya
İzmir-Barcelona-İzmir
İzmir-Lizbon-İzmir
İzmir-Londra-İzmir
İzmir-Madrid-İzmir
İzmir-Moskova-İzmir