SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 17 bin yeni atama yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun’da düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, eylül ayında 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyururken, Samsun Şehir Hastanesi’nin ise kasım ayında hizmete açılacağını açıkladı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.DÖNEM ATAMALARINA İLİŞKİN KONUŞTU
Sağlık Bakanlığı’nın 2. dönem atamalarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yılın başında gerçekleştirilen personel alımlarını hatırlatarak, 18 bin hekim dışı sağlık çalışanının atamasının ilk etapta tamamlandığını söyledi.
CUMHURBAŞKANI'NA SUNULDU
Memişoğlu, atama ile ilgili olarak, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu.
Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetlerine de dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz sadece tedavi değil, koruyan ve üreten sağlık vizyonu ile hizmet vermek. Samsun’da halihazırda dört sağlıklı hayat merkezi var, beş tane daha planladık. Aile sağlığı merkezlerini yenileyecek ve en az 10 yeni merkezin açılışını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.