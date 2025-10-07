Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama kura çekilişi başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama kura çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama kura çekilişi için geri sayım sona erdi. Kura başvuruları, daha önce belirlenen tarihler arasında EKİP (ekip.saglik.gov.tr) üzerinden yapılmıştı. 7 Ekim 2025 tarihinde kura sonuçları ilan edildi. İşte Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası çekiliş sonuçları listesi.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama kura çekilişi bugün yapılacak.
Kura çekilişi 07.10.2025 tarihinde saat 10:30 'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI
Kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.
Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.
Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı’ yapılacaktır.
KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman 4 tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.
8) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 17’nci Maddesi çerçevesinde, kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği 65 yaşından gün almış tabip ve uzman tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.