SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Sonuçları İsim Listesi ve İllere Göre Dağılımı

Sağlık Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 2.764 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden online kullanıcı girişi yapılarak kabul edilecek. Adayların başvuru işlemlerini yalnızca belirtilen tarihler arasında ve elektronik ortamda tamamlamaları gerekiyor.