SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Sonuçları İsim Listesi ve İllere Göre Dağılımı

10:1210/10/2025, Cuma
Sağlık Bakanlığı, e-İŞKUR üzerinden başlattığı 2.764 sürekli işçi alımıyla personel kadrolarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonlarında istihdam yapılacak. Başvurular e-Şube üzerinden alınırken, adayların sistemde kayıtlı adres bilgileri esas alınacak.

Sağlık Bakanlığı, 2.764 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. İŞKUR’un e-Şube platformu üzerinden elektronik ortamda alınan başvurular, Türkiye genelinde farklı sağlık kurumlarında görevlendirilmek üzere yapılacak. Bakanlık, kadro dağılımını 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 2.764 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden online kullanıcı girişi yapılarak kabul edilecek. Adayların başvuru işlemlerini yalnızca belirtilen tarihler arasında ve elektronik ortamda tamamlamaları gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı başvuruları 8 ekim Çarşamba günü başlayacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 8 Ekim 2025 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilirler.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı olarak şekillenecek. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı şu şekilde:

-TEMİZLİK GÖREVLİSİ 1.948

-GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) 572

-KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE) 244

TOPLAM 2.764 personel alımı yapılacak.

