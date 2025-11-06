SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ 2025: Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği 2025 yılı banka promosyon ödemelerinde gözler yeni anlaşmalara çevrildi. 2022 yılında yapılan sözleşmelerin süresi dolarken, Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasındaki promosyon görüşmeleri il il devam ediyor. Binlerce sağlık personeli, “Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
Promosyon görüşmeleri merkezden yapılırken her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından görüşmeler yürütülüyor. Promosyon anlaşması tamamlandıktan sonra ödeme takvimi netleşecek. Promosyon ödemeleri kesinti olmadan ve tek seferde hak sahiplerine yatırılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir bilgilendirme henüz yapılmadı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüşme yaptığı ifade ediliyor. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.
PROMOSYON İÇİN TABAN ÜCRET BELİRLENECEK
Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın taban ücret üzerinde çalışma yaptığı konuşulurken promosyon tutarının 100 bin lira altında olması beklenmiyor.
Görüşmeler il bazlı yapıldığından bazı illerde promosyon tutarı için yapılan teklifler 70 bin lira seviyesinde olurken çalışanlar arasındaki adaletsizlik algısının kırılması için taban ücret belirlenecek.