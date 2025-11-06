SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ 2025: Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüşme yaptığı ifade ediliyor. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.