Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri 2025: Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak, tarih duyuruldu mu?

Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği 2025 yılı banka promosyon ödemeleri için süreç hız kazandı. 2022 yılında yapılan sözleşmelerin süresi dolarken, Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasındaki yeni protokol görüşmeleri il il sürüyor. Binlerce sağlık personeli, yeni anlaşmalar kapsamında promosyon tutarlarının ne kadar olacağını ve ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
Promosyon görüşmeleri merkezden yapılırken her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından görüşmeler yürütülüyor. Promosyon anlaşması tamamlandıktan sonra ödeme takvimi netleşecek. Promosyon ödemeleri kesinti olmadan ve tek seferde hak sahiplerine yatırılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir bilgilendirme henüz yapılmadı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüşme yaptığı ifade ediliyor. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.
PROMOSYON İÇİN TABAN ÜCRET BELİRLENECEK
Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın taban ücret üzerinde çalışma yaptığı konuşulurken promosyon tutarının 100 bin lira altında olması beklenmiyor.
Görüşmeler il bazlı yapıldığından bazı illerde promosyon tutarı için yapılan teklifler 70 bin lira seviyesinde olurken çalışanlar arasındaki adaletsizlik algısının kırılması için taban ücret belirlenecek.