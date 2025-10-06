Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında savcılık mütalaasını verdi. Seçil Erzan gözyaşlarıyla' savunma yaptı, 'Her şeyimi satarak bu insanlara para verdim.” Peki Seçil Erzan’a ne kadar ceza istendi? Seçil Erzan savunmasında ne de, neler söyledi? İşte detaylar.
Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi.
Mütalaada, bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun beraati istenirken, Seçil Erzan’ın ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ceza alması talep edildi.
Seçil Erzan davası ne oldu, ne kadar ceza istendi?
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Erzan’ın 342 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Seçil Erzan’ın bireysel emeklilik sisteminde biriken paraya tedbiren el koydu. Bir sonraki duruşma 1 Aralık 2025'e ertelendi.
Seçil Erzan savunmasında ne de, neler söyledi?
Seçil Erzan, gözyaşları içerisinde yaptığı savunmada şunları söyledi: “İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, 11 Nisan 2023’ten bu yana tutuklu bulunan Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlandı. Seçil Erzan, savcının mütalaasını önündeki kağıtlara not alarak ve ara ara gözyaşlarını eliyle silerek dinledi. Duruşmaya, saat 14.00’a kadar ara verildi.
“Detaylı savunmamı yapmak için süre talep ediyorum. Esas hakkında şu anda detaylı savunma vermeyeceğim. Lütfen hakkaniyetli davranın, size yalvarıyorum. Para kazanma - kazandırma iradesiyle hareket etmediğimi bilin. Çözmek için çok uğraştığımı, yalnız olduğumu, benden alanların iade etmediğini, sonlandırmak ve çözmek istediğimi lütfen bilin. Size yalvarıyorum. Bu dosyada hala tefeciler var. Lütfen bilin.
910 gündür tutukluyum. Borçlandığımı, menfaat kazanmadığımı, bir sarmalın içinde kaldığımı yazılı beyanımda da söyledim. İnsanlara borcumu ödeyebilmek için her şeyimi sattım, babamın kefen parasını sattım. Böyle bir planım yoktu. Özellikle şubat ayından sonra geri iade edemediğim dönemde kusurum var ama bu kusur bir sistem kurmam değil.
Bunları ne olur gözardı etmeyin. Beni tanıklar da biliyorlar. Her şeyimi satarak ben bu insanlara para verdim. Bir anda benim üstüme geldiler. Benim son dönemde yaptığım hatalar geri ödeme kısmında. Ben neden 2000 yılında girdiğim bankada 2023 yılında bir anda sistem kurmak isteyeyim? Mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Bir sonraki duruşma 1 Aralık 2025 saat 10.00’a ertelendi.