Seçil Erzan savunmasında ne de, neler söyledi?

Seçil Erzan, gözyaşları içerisinde yaptığı savunmada şunları söyledi: “İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, 11 Nisan 2023’ten bu yana tutuklu bulunan Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlandı. Seçil Erzan, savcının mütalaasını önündeki kağıtlara not alarak ve ara ara gözyaşlarını eliyle silerek dinledi. Duruşmaya, saat 14.00’a kadar ara verildi.

“Detaylı savunmamı yapmak için süre talep ediyorum. Esas hakkında şu anda detaylı savunma vermeyeceğim. Lütfen hakkaniyetli davranın, size yalvarıyorum. Para kazanma - kazandırma iradesiyle hareket etmediğimi bilin. Çözmek için çok uğraştığımı, yalnız olduğumu, benden alanların iade etmediğini, sonlandırmak ve çözmek istediğimi lütfen bilin. Size yalvarıyorum. Bu dosyada hala tefeciler var. Lütfen bilin.