Şehir Rehberi

4’ten 70’e müzik okulu

Olten Filarmoni Sanat Okulu, 2025 yaz dönemi kayıtlarını resmi olarak başladı. 2013 yılından bu yana 4 yaşından 70 yaşına kadar geniş bir yaş aralığında öğrencilere eğitim veren okul, hem profesyonel müzik kariyerine adım atmak isteyen genç yeteneklere hem de müziği hobi olarak benimseyen yetişkinlere kapsamlı ve kaliteli eğitim fırsatları sunuyor. Ayrıca okul, uluslararası alanda müzik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerini ABRSM (Royal Academy of Music) ve London College of Music gibi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika sınavlarına da hazırlıyor. Haftada 45 dakika enstrüman dersi alan öğrenciler, kış sezonunda ayrıca 30 dakikalık teori ve solfej dersleriyle nota bilgisi, müzik tarihi, bestecilerin hayatları ve enstrüman bilgisi gibi temel konularda kapsamlı bir eğitim alıyor.