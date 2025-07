Şehir Rehberi

Doğayla iç içe sanatBodrum Loft, Artsa Consultancy iş birliği ile Paris, Brüksel, Londra, New York, Monako ve Şanghay’da galerileri bulunan Almine Rech’in Türkiye’de sergileyeceği ilk sergisi olan ‘I Was Here (Buradaydım)’ sergisini ağırlıyor. Sergi, insanın bıraktığı izleri ve var olma halini hatırlatmayı amaçlıyor. Selcan Atılgan küratörlüğünde 6 sanatçı 8 eser ile 10 Temmuz–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergi, birbirinden değerli sanatçıları bir araya getirerek ziyaretçilerine doğayla iç içe, dünya standartlarında bir sanat deneyimi sunacak.