Şehir Rehberi

Kuzeyin kadim çağrısı Wardruna
Nordik folk müziğinin en güçlü temsilcilerinden Wardruna, 9 Ağustos’ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, Epifoni ve Stagepass ortak organizasyonuyla müzikseverlerle buluşuyor. Vikings, Game of Thrones ve Assassin’s Creed: Valhalla gibi kült yapımlarda yer alan ezgileriyle tanınan grup, güçlü vokalleri, geleneksel enstrümanları ve hipnotik atmosferiyle unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.
Dünyanın kırılgan dengelerine bakış
Borusan Contemporary, yeni kültür-sanat sezonunda endüstriyel manzaraları konu alan geniş format fotoğraflarıyla tanınan Kanadalı sanatçı Edward Burtynsky’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Marcus Schubert küratörlüğünde gerçekleşecek “Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” sergisi, sanatçının otuz yılı aşkın kariyerine ışık tutan kapsamlı bir seçki sunuyor ve doğanın kırılgan dengelerine dair çarpıcı bir bakışla, izleyiciyi gezegenin dönüşen manzaraları üzerine düşünmeye davet ediyor. Eylül ayında Perili Köşk’te gerçekleşecek sergi Burtynsky’nin Türkiye’deki ilk büyük solo sergisi olma özelliğini taşıyor.
Betonun ortasında dikey bir yeryüzü
Kahve Dünyası güncel sanat projesi Yanköşe’nin 11. edisyonuyla sanatseverin huzuruna çıkıyor. Yeni edisyon kapsamında yer alan sanatçı Alper Aydın’ın “JEO-ATLAS” isimli çalışması, yok edilen yeşil alanların bir temsilcisi olarak Yanköşe duvarını dikey bir yeryüzüne dönüştürüyor. İnsanın doğaya olan plansız ve kontrolsüz etkisini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren bu enstalasyon, doğa ve insan ilişkisine dair güçlü bir imge sunuyor.
4’ten 70’e müzik okulu
Olten Filarmoni Sanat Okulu, 2025 yaz dönemi kayıtlarını resmi olarak başladı. 2013 yılından bu yana 4 yaşından 70 yaşına kadar geniş bir yaş aralığında öğrencilere eğitim veren okul, hem profesyonel müzik kariyerine adım atmak isteyen genç yeteneklere hem de müziği hobi olarak benimseyen yetişkinlere kapsamlı ve kaliteli eğitim fırsatları sunuyor. Ayrıca okul, uluslararası alanda müzik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerini ABRSM (Royal Academy of Music) ve London College of Music gibi uluslararası geçerliliğe sahip sertifika sınavlarına da hazırlıyor. Haftada 45 dakika enstrüman dersi alan öğrenciler, kış sezonunda ayrıca 30 dakikalık teori ve solfej dersleriyle nota bilgisi, müzik tarihi, bestecilerin hayatları ve enstrüman bilgisi gibi temel konularda kapsamlı bir eğitim alıyor.
Altın Yunus’a doğru ilk adım
Türkiye sinema takviminin heyecanla beklenen duraklarından biri olan Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 7-14 Kasım tarihleri arasında on üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl Artistik Direktörlüğünü Enes Erbay’ın üstlendiği organizasyonla, İstanbul’u bir hafta boyunca sinema sanatının yaratıcı örnekleriyle buluşturacak. Festivali ulusal ve uluslararası yarışma bölümleri için başvuru süreci başladı. 13. yılında 4 ayrı kategoride başvuruların kabul edileceği festivalin başvuruları 1 Ekim’e kadar sürecek.
Yaz tatili çağdaş sanatla daha renkli
Arter’in farklı yaş gruplarına yönelik çocuk atölyeleri, yaz tatilini çağdaş sanatla renklendiriyor! Güncel sergilerinden hareketle şekillenen atölyelerde katılımcılar hem çağdaş sanatı keşfedip yorumluyor hem de çeşitli malzeme ve üretim araçlarıyla kendi eserlerini ortaya çıkarıyorlar. Hem öğretici hem de eğlendirici çocuk atölyeleri 5 Temmuz’da “Kıvrımlarda Saklı: Origami Atölyesi”, 12 Temmuz’da “Giyilebilir Heykeller”, 19 Temmuz’da “Hareketli Heykeller”, 26 Temmuz’da ise “Bir Kapıyla Tanıştım” başlıklarıyla gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çocuk atölyelerin biletleri, giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden temin edilebilir.
Everest’te ilk roman zamanı
Everest Yayınları’nın 2006 yılından beri düzenlediği İlk Roman Yarışması’nın bu yılki başvuruları başladı. Katılım koşulları geçtiğimiz günlerde açıklanan yarışmaya daha önce “romanı” yayımlan-mamış yazarlar ve yazar adayları ilk romanlarıyla katılabilir. Yaş sınırının olmadığı yarışmaya yarışmacılar sadece tek bir eserle başvurabiliyor. Roman dosyaları, ilkroman@everestyayinlari.com adresine e-mail olarak gönderiliyor ve dosyaya katılımcının özgeçmişinin, posta adresinin ve telefon numarasının da eklenmesi gerekiyor. Eserlerin, Cemil Kavukçu’nun destekleriyle, Bahriye Çeri, Çimen Günay Erkol, Elif Demirel, Sibel Oral ve Yavuz Ekinci’den oluşan jüri tarafından değerlendirileceği yarışmaya son katılım tarihi 15 Ağustos 2025 Cuma.
Sanatla direnişin hikâyesi
KADEM, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan iki kadın sanatçının hikâyesini anlatan etkileyici bir kısa belgesel filme imza atıyor. KADEM Sanat tarafından hazırlanan kısa belgesel, Gazze ve Kudüs’te yaşayan iki genç kadın sanatçının hikâyesi üzerinden izleyiciyi duygusal ve vicdani bir yolculuğa çıkarıyor. “Bazı Hikâyeler Susturulamaz” sloganıyla yayınlanan belgesel, İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırıma sanatla direnen Emel Ebu Sibah ve Sadin Tavil’in yaşamlarına odaklanıyor. Film, sanatın yalnızca estetik bir ifade aracı değil, aynı zamanda direnişin, umudun ve belleğin taşıyıcısı olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyor.