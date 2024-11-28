"Aydos'a kar yağması İstanbul'a kar yağması demek değil"





Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Şen, kış mevsiminin bu yıl normal geçeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:"Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir. Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım"