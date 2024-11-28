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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

14:1928/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz hafta birçok ilimizde eğitime ara verildiği haftada İstanbul'a ilk kar düşmüştü. İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Aydos’a da kar yağışı ve soğuk hava İstanbul'u etkisi altına almıştı. Öte yandan yurdun birçok kentinde kar esareti hala devam ediyor. Peki İstanbul geneline kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar yağışının etkili olacağı tarih...

İstanbul'a ne zaman kar yapacağı merakla beklenirken uzman isimden kritik bir açıklama geldi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?


Kışın normal geçeceği belirtilirken, İstanbul'da karın aralığın sonu veya ocak başında beklenebileceği söylendi.

"Aydos'a kar yağması İstanbul'a kar yağması demek değil"


Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Şen, kış mevsiminin bu yıl normal geçeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:"Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir. Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım"

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu 12

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9



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