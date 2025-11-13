Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atama sürecine ilişkin beklenen duyuruyu yayımladı. 15 bin öğretmen kontenjanı için başvurular 17 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Peki sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, 2025 MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tarihleri.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atama sürecine ilişkin beklenen duyuruyu yayımladı. Peki sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, 2025 MEB 15.000 öğretmen atama tarihleri.
Öğretmen ataması başvuruları ne zaman?
MEB’in yayımladığı kılavuza göre, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilecek.
MEB 15 bin öğretmen ataması tercih başvurusu ne zaman sona erecek?
Öğretmen ataması için belirlenen başvuru süresi 5 gün olacak. MEB açıklamasına göre başvurular 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00 itibarıyla tamamlanacak. Bu tarihten sonra sistem yeni başvuru kabul etmeyecek.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklanacak. MEB, sonuçların hem bakanlık resmi sitesi hem de e-Devlet üzerinden duyurulacağını bildirdi.
Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?
Ataması yapılan öğretmenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra göreve başlama tarihleri de netleşti. 7315 Sayılı Kanun kapsamında işlemleri tamamlanan adaylar, 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.