Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih kılavuzu son dakika yayımlandı. Öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Peki MEB öğretmen atamaları ne zaman? Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? İşte 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu.
15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmış, başvurular 21 Nisan–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci ise 23 Haziran–20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih kılavuzu son dakika yayımlandı. Peki öğretmen ataması tercihleri ne zaman? İşte, MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN?
15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları, 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?
Öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak olup atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ
Atama tercihlerinin alınması 17 Kasım -21 Kasım 2025
Atama sonuçlarının açıklanması 24 Kasım 2025
Göreve başlama: 19 Ocak 2026 itibarıyla
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar kuterich başvurularını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte elektronik ortamda gerçekleştirecek. Adayların tercih başvurularını onaylatmak için herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmesine gerek bulunmuyor.
Sözlü sınavda 60 puan ve üzerinde alan adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edecek. Adaylar başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak. Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecektir.
Atamalar ise tercihler dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanının eşitliği durumunda KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.