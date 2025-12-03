SSK - BAĞKUR EMEKLİ 5 AYLIK ENFLASYON FARKI: 5 aylık enflasyon farkına göre memur, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta belli oldu. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23 ve ekim ayında 2,55 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu.