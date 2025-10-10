TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımında, 2024 KPSS puanları esas alınarak değerlendirme yapılacak ve ilan edilen kadro sayısı kadar asil, bunun üç katı kadar da yedek aday belirlenecek. Yerleştirme sonuçları hem Bakanlığın resmi internet adreslerinden hem de Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişime açılacak. İlgili ilanda adaylarda aranan nitelikler, başvuru yöntemi, değerlendirme süreci ve atama detayları kapsamlı şekilde yer alırken, kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için bu alım önemli bir fırsat sunuyor.





