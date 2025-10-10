Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı yapacak! İşta başvuru tarihleri ve şartlar

Tuğba Güner
12:3610/10/2025, Cuma
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, personel alımının tarihini ve başvuru şartlarını merak edip araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı detayları araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu istihdamında önemli bir fırsat sunarak mühendis, veteriner hekim, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli pozisyonlarında toplam 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, farklı kadrolarda toplam 200 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular, 13-24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımında, 2024 KPSS puanları esas alınarak değerlendirme yapılacak ve ilan edilen kadro sayısı kadar asil, bunun üç katı kadar da yedek aday belirlenecek. Yerleştirme sonuçları hem Bakanlığın resmi internet adreslerinden hem de Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişime açılacak. İlgili ilanda adaylarda aranan nitelikler, başvuru yöntemi, değerlendirme süreci ve atama detayları kapsamlı şekilde yer alırken, kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için bu alım önemli bir fırsat sunuyor.


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN 








TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Ziraat Mühendisi 18

Veteriner Hekim 41

Gıda Mühendisi 7

Su Ürünleri Mühendisi 1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 25

Destek Personeli (Şoför) 66

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 42

Genel Toplam 200


