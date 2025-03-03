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Tarım ve orman bakanlığı 8500 personel alımı başvuru ne zaman? OGM alımlarında kontenjan dağılımı ve başvuru şartları açıklandı

Tarım ve orman bakanlığı 8500 personel alımı başvuru ne zaman? OGM alımlarında kontenjan dağılımı ve başvuru şartları açıklandı

15:103/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımı</p>
Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" diyerek müjdeyi duyurmuştu. OGM personel alımı için kontenjan dağılımı ve başvuru şartları açıklandı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihi, şartları ve kadro-branş dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 bin 500 personel alınacağını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2025 yılı 8500 işçi personel alımı kontenjan dağılımı Orman genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Bakan Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağını açıklamadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kadro-branş dağılımı nasıl?

4000 Kişi Sözleşmeli Personel ve Daimi İşçi,

4500 Mevsimlik İşçi şeklinde alım yapılacaktır. İsinolsa'da yer alan habere göre, 4000 Kişi Sözleşmeli Personel ve Daimi İşçi Alımı Kontenjanları:

3477 Kişi Destek Personeli,

252 Kişi Daimi İşçi,

150 Kişi Mühendis,

75 Kişi İHA Teknik Personeli,

30 Kişi İHA Pilotu,

10 Kişi Uçuş Teknisyeni,

6 Kişi Pilot,

Mevsimlik İşçi Alımı Kontenjanları:

3105 Kişi Orman İşçisi,

812 Kişi Arazöz Operatörü,

233 Kişi Greyder Operatörü,

160 Kişi Dozer Operatörü,

122 Kişi Ekskavatör Operatörü,

36 Kişi İş Makinesi Operatörü,

32 Kişi Traktör Operatörü,


Destek Personeli Şartları:

En az lise mezunu olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Temizlik, büro hizmetleri, mutfak, güvenlik gibi alanlarda çalışabilir olmak

Daimi İşçi Şartları:

En az ilkokul mezunu olmak

Fiziksel ve bedensel olarak ağır işlerde çalışmaya engel bir durumu olmamak

İşçi statüsünde sürekli çalışmayı kabul etmek

Mühendis Şartları:

Orman Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi ilgili bölümlerden mezun olmak

KPSS şartı aranabilir

Bilgisayar destekli tasarım ve harita programlarına hâkim olmak avantaj sağlar

İHA Teknik Personeli Şartları:

Elektrik, elektronik, mekatronik veya uçak bakım alanlarında eğitim almış olmak

SHGM onaylı İHA bakım sertifikasına sahip olmak

Teknik bakım-onarım tecrübesi tercih sebebi olabilir

İHA Pilotu Şartları:

SHGM tarafından verilen İHA-1 veya İHA-2 lisansına sahip olmak

Havacılık, mühendislik veya teknik bölümlerden mezun olmak tercih sebebi

Orman yangınlarıyla mücadelede hava operasyonlarında görev alabilecek durumda olmak

Uçuş Teknisyeni Şartları:

Havacılıkla ilgili teknik bölümlerden mezun olmak

SHGM onaylı bakım lisansına sahip olmak

Orman yangınlarıyla mücadelede hava araçlarının bakım ve teknik kontrolünü sağlamak

Pilot Şartları:

Ticari Pilot Lisansı (CPL) veya daha üstüne sahip olmak

SHGM tarafından tanınan uçuş sertifikalarına sahip olmak

Orman yangınları ve havadan gözetleme operasyonlarında görev alabilecek yetkinlikte olmak

Orman İşçisi Şartları:

En az ilkokul mezunu olmak

Orman yangınlarıyla mücadelede aktif görev alabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak

Arazide, zorlu hava ve doğa koşullarında çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak

Tercihen motorlu testere, kazma, kürek gibi araçları kullanabilmek

Arazöz Operatörü Şartları:

C veya CE sınıfı ehliyete sahip olmak

Orman yangınlarına müdahalede görev alabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak

Yangın söndürme ekipmanları kullanımı konusunda bilgili olmak

Greyder Operatörü Şartları:

G sınıfı ehliyet veya iş makinesi operatörlük belgesine sahip olmak

Orman yolları açma ve bakım çalışmalarında deneyimli olmak tercih edilir


Dozer Operatörü Şartları:

G sınıfı ehliyet veya operatör belgesi sahibi olmak

Yangın söndürme ve yol açma çalışmalarında görev alabilecek durumda olmak

Kişi Ekskavatör Operatörü Şartları:

İş makinesi operatörlük belgesine sahip olmak

Orman sahalarında arazi düzenleme, yangın yolları açma gibi işlerde çalışabilecek olmak

İş Makinesi Operatörü Şartları:

G sınıfı ehliyet veya operatörlük belgesine sahip olmak

Yangın ve ormancılık faaliyetlerinde iş makineleri ile çalışmaya uygun olmak

Traktör Operatörü Şartları:

F veya G sınıfı ehliyete sahip olmak

Orman alanlarında taşıma, ağaç kesme ve arazi düzenleme gibi işlerde çalışabilecek olmak

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM İşçi Alımı KPSS Şartı Ne Olacak?

2023 veya 2024 yılında yapılan KPSS’den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50, 60 veya 65 puan almış olmak şartı aranacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımlarında başvuru süreci hakkında henüz herhangi bir paylaşım yapılmadı. 2025 yılı Mart başlarında yayımlanması beklenen ilan henüz gelmedi. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#tarım ve orman bakanlığı personel alımı
#OGM

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