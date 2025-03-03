Dozer Operatörü Şartları:

G sınıfı ehliyet veya operatör belgesi sahibi olmak

Yangın söndürme ve yol açma çalışmalarında görev alabilecek durumda olmak

Kişi Ekskavatör Operatörü Şartları:

İş makinesi operatörlük belgesine sahip olmak

Orman sahalarında arazi düzenleme, yangın yolları açma gibi işlerde çalışabilecek olmak

İş Makinesi Operatörü Şartları:

G sınıfı ehliyet veya operatörlük belgesine sahip olmak

Yangın ve ormancılık faaliyetlerinde iş makineleri ile çalışmaya uygun olmak

Traktör Operatörü Şartları:

F veya G sınıfı ehliyete sahip olmak

Orman alanlarında taşıma, ağaç kesme ve arazi düzenleme gibi işlerde çalışabilecek olmak

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM İşçi Alımı KPSS Şartı Ne Olacak?

2023 veya 2024 yılında yapılan KPSS’den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50, 60 veya 65 puan almış olmak şartı aranacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımlarında başvuru süreci hakkında henüz herhangi bir paylaşım yapılmadı. 2025 yılı Mart başlarında yayımlanması beklenen ilan henüz gelmedi. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.