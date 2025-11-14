Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna dahil oldu: Koçari saflarında Adil'in destekçisi olacak

Taşacak Bu Deniz dizisinde İlve karakterini canlandırmaya başlayan Berna Koraltürk, izleyicilerin merak konusu oldu. Diziye yeni katılan oyuncu hakkında “Berna Koraltürk kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları araştırılıyor. İşte Koraltürk’ün hayatı, kariyeri ve yer aldığı yapımlarla ilgili merak edilen bilgiler…
Taşacak Bu Deniz'in İlve karakteri Berna Koraltürk, 7 Haziran 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuş bir oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2011 yılında "Bizim Yenge" dizisiyle başlamıştır. Sonrasında "Dedemin Dolabı", "Her Sevda Bir Veda", "Ah Neriman", "İşler Güçler", "Baba Candır", "Yok Artık 2" gibi dizilerde ve filmlerde rol almıştır.
Berna Koraltürk, TRT 1 dizisi "Taşacak Bu Deniz"de Gezep’in ikiz kardeşi İlve karakterini canlandırmaya başlamıştır. 36 yaşında olan Koraltürk, özellikle "Baba Candır" dizisindeki Ece Güney rolüyle dikkat çekmiştir. Kariyerinde hem drama hem de komedi alanında önemli yapımlarda yer almıştır. Ayrıca 2017 yılında yönetmen Murat Onbul ile evlenmiş, ancak evlilikleri sonlanmıştır.