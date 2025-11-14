Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna dahil oldu: Koçari saflarında Adil'in destekçisi olacak

Taşacak Bu Deniz'in İlve karakteri Berna Koraltürk, 7 Haziran 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuş bir oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2011 yılında "Bizim Yenge" dizisiyle başlamıştır. Sonrasında "Dedemin Dolabı", "Her Sevda Bir Veda", "Ah Neriman", "İşler Güçler", "Baba Candır", "Yok Artık 2" gibi dizilerde ve filmlerde rol almıştır.