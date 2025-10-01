Togg’da Ekim 2025 kampanyası başladı: Togg T10F ve T10X için faizsiz 700 bin TL kredi, 48 ay vadeli finansman

Yerli otomobil Togg, Ekim ayına özel yepyeni kredi kampanyasını duyurdu. Togg T10X ve T10F modelleri için bugüne kadarki en büyük sıfır faizli kredi fırsatı başladı. Bireysel müşteriler 700 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi kullanabiliyor. Ayrıca 1 milyon 750 bin TL’ye kadar olan kredilerde ise 48 ay vadeli %2,73’ten başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sağlanıyor. Geçtiğimiz ay T10F için 200 bin TL, T10X için 400 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulurken, Ekim kampanyasında bu miktar 700 bin TL’ye çıkarıldı. Togg T10X ve T10F modelleri için sunulan yeni kampanya, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere farklı finansman seçenekleri sunarken, sınırlı sayıda araç için geçerli olacak.
Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg, Ekim ayında müşterilerine bugüne kadarki en avantajlı finansman desteğini sunmaya başladı. Togg T10X ve T10F modelleri için sıfır faizli kredi kampanyası ile bireysel müşterilere 700 bin TL’ye kadar faizsiz finansman sağlanıyor.
700 bin TL’ye 12 ay %0 faizli kredi
Yeni kampanya kapsamında bireysel müşteriler, 700.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi kullanabiliyor. Bu seçenekle birlikte aylık ödeme tutarı 58.334 TL olarak hesaplanıyor.
Bu kampanya, geçtiğimiz ay sunulan 200 bin TL (T10F) ve 400 bin TL (T10X) faizsiz kredi seçeneklerinin çok üzerine çıkarak bugüne kadarki en yüksek faizsiz kredi imkanı oldu.
1.750.000 TL’ye 48 ay vadeli kredi seçeneği
Faizsiz kredi seçeneğinin yanı sıra daha uzun vadeli finansman desteği de sunuluyor.
Bireysel müşteriler için: 1.750.000 TL’ye kadar 48 ay vadeli kredi, %2,73’ten başlayan faiz oranlarıyla kullanılabiliyor. Bu pakette aylık ödeme 76.440 TL’den başlıyor.
Kurumsal müşteriler için: 1.750.000 TL krediye %2,80 faiz oranı ve 48 ay vade seçeneği sunuluyor. Bu durumda aylık geri ödeme tutarı 68.497 TL oluyor.
Togg T10X güncel fiyat listesi
T10X V1 Standart Menzil: 1.952.000 TL
T10X V1 Uzun Menzil: 2.262.000 TL
T10X V2 Uzun Menzil: 2.428.000 TL
Togg T10F güncel fiyat listesi
T10F V1 Standart Menzil: 1.918.000 TL
T10F V1 Uzun Menzil: 2.228.000 TL
T10F V2 Uzun Menzil: 2.393.000 TL
Togg finansman kampanyası ne zaman geçerli?
Kampanya, Togg T10X V2 ve T10F V2 modelleri için geçerli olup sınırlı sayıda araçla uygulanıyor. Krediler anlaşmalı bankalar aracılığıyla veriliyor.
Togg’un Ekim ayında başlattığı bu yeni kampanya, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için cazip finansman koşulları sunarak yerli elektrikli otomobilin satışlarını artırmayı hedefliyor.
Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin hızlı teslim stoklarının tükendiğini duyurdu.
TOGG'un NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken, versiyonun tahmini teslimat tarihi eylül-ekim olarak belirlendi.
28 dakikada hızlı şarjla yüzde 80 doluluk
T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.
Uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10F, yedi hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.
Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip bulunuyor.
T10F aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.
5 renk seçeneği mevcut
Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken Mardin’in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu.
T10F’in tasarımı akıcı, dinamik ve zarif çizgilerle kendini gösteriyor. Lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği T10F, sportif fastback siluetiyle ileriye atılmaya hazır bir duruş sergiliyor.
Coupe tavan çizgisi ve gövdeye gömülü kapı kolları, estetik bir tercihin ötesinde aerodinamik verimliliği artıran mühendislik dokunuşları olarak dikkati çekiyor. 505 litrelik bir bagaj hacmine sahip olan T10F’in iç mekanı, kullanıcıyı ferah, aydınlık ve konforlu bir üçüncü yaşam alanıyla karşılıyor.