81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konut satışa sunulacak. TOKİ konutları için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında toplanacak. 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satılacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Peki TOKİ 500 bin 2+1 konut fiyatları ne kadar, aylık taksitler kaç liradan başlayacak? İşte 65 ve 80 metrekarelik 2+1 konutların İstanbul ve İstanbul dışındaki illerdeki satış fiyatı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Peki TOKİ 500 bin 2+1 konut fiyatları ne kadar, aylık taksitler kaç liradan başlayacak? İşte İstanbul ile İstanbul dışındaki illerdeki TOKİ 500 bin 2+1 konut fiyatları ne kadar? İşte 65 ve 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatı ne kadar?
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatı ne kadar?
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatı ne kadar?
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatı ne kadar?
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.