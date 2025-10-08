TOKİ 500 bin konut başvurusu 2025: Sosyal konut başvurusu ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartlar neler? Tarih ve kontenjanlar belli oluyor

Projenin kapsamı: 81 ilde 500 bin yeni konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliği içinde yürütülecek proje, Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde planlandı. 500 bin sosyal konutun yanı sıra binlerce yeni altyapı, park ve sosyal tesis de bu süreçte inşa edilecek.





Projede özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yoğunlaşan konut ihtiyacına çözüm getirilmesi hedefleniyor.





En fazla konut yapılması planlanan iller arasında:

İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri (48 bin 416 konut)

Ankara: Mamak, Sincan, Etimesgut, Gölbaşı (13 bin 646 konut)

İzmir: Bergama, Aliağa, Torbalı, Menemen (11 bin 325 konut)

Bunların yanı sıra Bursa, Antalya, Konya, Samsun ve Erzurum gibi şehirlerde de ihaleler sürecek.