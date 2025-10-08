TOKİ 500 bin konut başvurusu 2025: Sosyal konut başvurusu ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartlar neler? Tarih ve kontenjanlar belli oluyor

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 12. Kalkınma Planı’na eklenen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, 2025 yılı sonunda başvuruya açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek proje, 81 ilde dar ve orta gelirli vatandaşları uygun taksitlerle ev sahibi yapacak. Proje kapsamında şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler, engelliler ve üç çocuk sahibi aileler için özel kontenjanlar ayrılacak. İlk kez uygulanacak “TOKİ kiralık sosyal konut” modeliyle dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ve düşük kira imkânı sunulacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte son gelişmeler...
Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, 2025 yılına damgasını vuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 12. Kalkınma Planı’na eklenen dev proje kapsamında, yıl sonuna kadar başvuru sürecinin başlaması bekleniyor. “Yüzyılın Konut Projesi” olarak nitelendirilen kampanya, 81 ilde eş zamanlı bir konut seferberliğiyle hayata geçirilecek.
Projenin kapsamı: 81 ilde 500 bin yeni konut
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliği içinde yürütülecek proje, Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde planlandı. 500 bin sosyal konutun yanı sıra binlerce yeni altyapı, park ve sosyal tesis de bu süreçte inşa edilecek.
Projede özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yoğunlaşan konut ihtiyacına çözüm getirilmesi hedefleniyor.
En fazla konut yapılması planlanan iller arasında:
İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri (48 bin 416 konut)
Ankara: Mamak, Sincan, Etimesgut, Gölbaşı (13 bin 646 konut)
İzmir: Bergama, Aliağa, Torbalı, Menemen (11 bin 325 konut)
Bunların yanı sıra Bursa, Antalya, Konya, Samsun ve Erzurum gibi şehirlerde de ihaleler sürecek.
Şehit yakınları, emekliler, gençler ve ailelere özel kontenjan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin tanıtım konuşmasında “Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize ve üç çocuk sahibi ailelerimize özel kontenjan ayıracağız.” ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda proje, sosyal devlet ilkesini gözeten bir dağılım planıyla hazırlanıyor. Beklenen kontenjan dağılımı şöyle olacak:
%20 Gençlere özel kontenjan
%10 Emekli vatandaşlara özel
%5 Engelliler için ayrılmış konutlar
%5 Şehit yakını ve gaziler için
%10 Üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere özel kontenjan
TOKİ başvuru şartları (Beklenen kriterler)
Henüz resmi olarak ilan edilmemiş olsa da, önceki TOKİ projelerinden hareketle başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:
T.C. vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
Başvuru yapılan ilde en az 1 yıl ikamet etmek veya nüfus kaydının orada bulunması,
Başvuran, eşi veya çocukları adına tapuda kayıtlı konut bulunmaması,
Hane halkı toplam gelirinin İstanbul’da 16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL’yi geçmemesi,
Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak.
Başvuruların yine e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden alınması bekleniyor.
Yeni dönemde kiralık sosyal konut modeli
Proje kapsamında dikkat çeken bir yenilik de ilk kez uygulanacak olan “TOKİ Kiralık Konut Modeli”. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı bu sistemle, özellikle dar gelirli vatandaşların uygun kira bedelleriyle uzun süreli konut kiralama imkanına sahip olması hedefleniyor. Bu sayede ev sahibi olamayan vatandaşlar da güvenli ve kalıcı barınma fırsatı bulacak.
TOKİ Başkanı ve Bakan Kurum’dan açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “TOKİ eliyle 280 bin konutun inşası sürüyor. 500 bin sosyal konut kampanyamızla birlikte Türkiye’de konut arzını güçlendirecek, kira fiyatlarını aşağı çekeceğiz. Bu proje Türkiye’de konut sorununu kökten çözecek.”
TOKİ 500 bin konut başvuru takvimi
Henüz net bir tarih açıklanmasa da kulislerde konuşulan takvim şu şekilde:
- Ekim 2025 Tanıtım ve lansman programı
- Kasım - Aralık 2025 e-Devlet üzerinden başvuruların başlaması
- 2026 İlk Yarısı İlk kura çekilişleri ve temel atma törenleri TOKİ kaynaklarından alınan bilgiye göre başvuru süreci yıl bitmeden başlatılacak.
Kira fiyatları düşecek, ev sahipliği artacak
TOKİ’nin yürüttüğü sosyal konut projeleriyle birlikte Türkiye genelinde konut arzı artarken, büyükşehirlerde yaşanan kira enflasyonunun düşmesi hedefleniyor.
Uzmanlara göre, 500 bin konutluk bu dev hamle; hem istihdamı artıracak hem de konut sektöründeki arz-talep dengesini yeniden kuracak.