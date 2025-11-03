81 İlde yapılacak olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Başvurular ise 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren yapılabilecek. Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu. Buna göre, Kayseri’de 7 bin 562 konut inşa edilecek. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut Kayseri’de hangi ilçelerde var?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ eliyle 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek. 500 bin konutun 100 bini İstanbul'a ayrılacak. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edilecek. %10 peşinat ve 240 ay vade ile ödeme planı uygulanacak. Öte yandan söz konusu proje kapsamında 3 çocuğu olan ailelere %10, emeklilere %20 kontenjan ayrılacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde 1+1 daire 55 metrekare, 2+1 daire 65 metrekare ve yine 2+1 daire 80 metrekare büyüklüğünde yapılacak. 500 bin sosyal konut çerçevesinde Kayseri’de 7 bin 562 konut inşa edilecek. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut Kayseri’de hangi ilçelerde var?
Kayseri’de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Kayseri’de Melikgazi, Kocasinan Talas, İncesu Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı Yeşihisar ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ 7 bin 562 sosyal konut Kayseri’nin hangi ilçesinde ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından Kayseri’de yapılacak 7 bin 562 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:
TOKİ Kayseri konutları nerede var?
Kayseri'de TOKİ konutları ne kadar? 1+1 ve 2+1 TOKİ konut fiyatları
Kayseri'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kayseri'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kayseri'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.