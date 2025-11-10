TOKİ 500 bin konut başvuruları 10 Kasım itibariyle başladı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Projeye 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar başvurabilecek. Tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için nüfus kayıt örneği veya bir yıl ikamet şartı yeterli olacak. Başvuru yapılacak il, ilçe, belde de geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak gerekiyor. Peki ilçede TOKİ sosyal konut projesi yoksa ilden başvuru yapabilir miyim? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartı nedir?
TOKİ başvuruları başladı. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da detaylarının açıklandığı "Yüzyılın Konut Projesi`yle, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı. Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Bu kapsamda ilk etapta, İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek. Peki ilçede TOKİ sosyal konut projesi yoksa ilden başvuru yapabilir miyim? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartı nedir?
TOKİ 500 bin sosyal konutta kime ne kadar kontenjan ayrılacak?
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, gençlere (18-30 yaş) yüzde 20 kontenjan ayrılacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılacak?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartları neler?
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.
Oturduğum ilçede TOKİ 500 bin sosyal konut projesi yoksa ilde başvuru yapılır mı?
İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.