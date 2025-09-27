TOKİ e-devlet başvuru ekranı 2025 sosyal konut projesiyle ilgili yapılan son dakika açıklamayla gündeme geldi. 2025 TOKİ sosyal konut başvurusu ile 250 bin konut E-Devlet başvurusu için geri sayım devam ediyor. Dar gelirli aileler ev sahibi olmak için TOKİ'nin 81 ilde yapılacak 250 bin sosyal konut projesi için hazırlıklarının tamamlanmasını bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Evi olmayan vatandaşlarımız için kapsamlı bir kampanya hazırlıyoruz" sözlerine yer vermişti. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihi, şartları, ödeme planı açıklandı mı? İşte detaylar
2025 TOKİ sosyal konut başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları sonrası gündemde yer almaya devam ediyor. Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalıştıklarını ifade etti ve tüm proje detaylarının yakında açıklayacaklarını belirtti. Bununla birlikte yeni sosyal konut projesinde gençlere ve Aile Yılı dolayısıyla da 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayrılacağı ifade edildi. Peki yeni TOKİ başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak, şartları neler? Merak edilenleri haberimizde derledik.
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu.
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
TOKİ "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için başvuru tarihleri ve şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen bu dev proje için, tüm detayların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Başvuruya ilişkin takvim netleşmese de, sürecin genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden yürütülmesi öngörülüyor.
TOKİ'NİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
TOKİ tarafından ihale süreci başlatılan 165 bin 55 sosyal konutun illere göre dağılımı belli oldu. Konutların büyük çoğunluğu, toplam 128 bin 378 konutla büyükşehirlerde yer alacak. Projede en fazla konutun yapılacağı iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak açıklandı.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Sosyal konut için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önce başvuru yapılacak, sonra kura ile hak sahipleri belli olacak.
Dar gelirli vatandaşlar uygun fiyat ve 20 yıl vade ile ev sahibi olacak.
Geçmiş projelerde başvuru için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet edilmesi, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranmıştı. Yeni kampanyadan da doğru kişilerin faydalanması adına benzer kriterlerin getirilmesi bekleniyor.
Yeni sosyal konut hamlesinde henüz sayı açıklanmadı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda Kurum’un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu söylemesi, bu yönde beklenti oluşturdu.
81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.