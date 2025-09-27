TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Sosyal konut için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önce başvuru yapılacak, sonra kura ile hak sahipleri belli olacak.

Dar gelirli vatandaşlar uygun fiyat ve 20 yıl vade ile ev sahibi olacak.

Geçmiş projelerde başvuru için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet edilmesi, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranmıştı. Yeni kampanyadan da doğru kişilerin faydalanması adına benzer kriterlerin getirilmesi bekleniyor.

Yeni sosyal konut hamlesinde henüz sayı açıklanmadı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda Kurum'un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu söylemesi, bu yönde beklenti oluşturdu.












