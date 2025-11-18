Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi için geri sayım başladı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunulacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Deprem bölgesi illeri için TOKİ başvurusunda ikâmetgah şartına dikkat etmeleri gerekiyor. Peki deprem bölgesi illeri için TOKİ başvuru şartları neler, ikâmetgah şartı nedir? İşte detaylar.
81 ilde eş zamanlı olarak yürütülecek TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, milyonlarca vatandaşa uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olma fırsatı sunacak. umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı proje, “herkes için güvenli konut” vizyonuyla hayata geçirilecek. TOKİ tarafından yürütülecek başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.
Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. Deprem bölgesi illeri için TOKİ başvurusunda ikâmetgah şartına dikkat etmeleri gerekiyor. Peki deprem bölgesi illeri için TOKİ başvuru şartları neler, ikâmetgah şartı nedir? İşte detaylar.
Deprem bölgesi illeri için TOKİ başvuru nasıl yapılır, ikamet şartı neler?
Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa).
TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
1- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,
2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması
3- İkamet Şartı:
3-1-a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
b) İlçe’de yapılan projeler için İlçe’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
c) Belde’de yapılan projeler için Belde’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
3-2: Emekli vatandaşlar Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması
3-3: Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar; Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması, (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa),
3-4: Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisi başvuru yapacaklar, Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
3-5: Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler, önceki ikamet adreslerinin bulunduğu il/ilçe/belde bölgesine başvuruda bulunabilirler. Ancak bunun için, bir önceki ikametgâhlarında kesintisiz olarak en az 1 yıl oturduklarını belgelemeleri zorunludur. (Bu durumda olanlar Banka Şubelerinden başvuru yapacaklardır.)
4- Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.
5- 10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin; Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış
olması şartları aranacaktır (Bu şartı sağlamayanlar, Şehit Ailesi kategorisi hariç, genç ve diğer kategorilere başvuru yapamayacaklardır.)
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.
6- Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla aylık net 127.000 TL (İstanbul İli için en fazla aylık net 145.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuğunun, gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Özel kesintiler (maaşında icra kesintisi olanlar, avans, sandık kesintileri, BES, kredi ödemeleri vb.) ödenen maaşa ilave edilecektir.
7- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.
8- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine, bakmakla yükümlü olduğu 19/12/2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecektir.
9- Genç kategorisine 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
10- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecektir. Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranacaktır. (Adrese dayalı kayıt sistemine göre), Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden sadece bir konut alma hakkı bulunmaktadır.)
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine başvuruda bulunanlar için konut sahibi olmama ve gelir şartı aranmayacaktır.
11- “Gazi Kategorisine” 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
12- Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde İlk Evim / Arsa Projesinde asil/yedek hak sahibi olanların, kendileri veya eşleri 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuramazlar. (Dileyen hak sahipleri için, önceki başvuruyu iptal ederek yeni projeye başvurma imkânı vardır.)
13- AFAD ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda hak sahipliği bulunanlar 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuruda bulunamayacaktır.
14- Evlilik tarihi dikkate alınmaksızın, başvuru dönemi sonu itibariyle evli olan eşlerin başvuru şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.