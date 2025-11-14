TOKİ e-Devlet TC Kimlik ile başvuru ekranı ve şartları | TCKN sonu 0, 8, 6, 4, 2 olanlar: 500 Bin Sosyal Konut 5 bin TL SMS, IBAN ödeme adımları

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

1- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,

2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması

3- İkamet Şartı:

3-1-a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

b) İlçe’de yapılan projeler için İlçe’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

c) Belde’de yapılan projeler için Belde’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.