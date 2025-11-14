TOKİ e-Devlet TC Kimlik ile başvuru ekranı ve şartları | TCKN sonu 0, 8, 6, 4, 2 olanlar: 500 Bin Sosyal Konut 5 bin TL SMS, IBAN ödeme adımları

Dar gelirli vatandaşları uygun şartlarda ev sahibi yapmayı hedefleyen “Yüzyılın Konut Projesi”nde başvuru süreci resmen başladı. TOKİ tarafından hayata geçirilen projede toplam 500 bin sosyal konut için başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren T.C. kimlik numarasının son rakamına göre kademeli olarak alınmaya başladı. Peki başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte adım adım tüm detaylar…
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI REKOR KIRDI
Türkiye’nin 81 ilinde hayata geçirilen ve dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlayan TOKİ 500 bin konut başvuruları yoğun ilgi görüyor.
Yüzyılın Konut Projesi’ne ilk gün 936 bin 159 vatandaş başvuru yaptı. Başvuru işlemleri 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Başvurular yoğunluk oluşturmaması için ilk etapta T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor. Başvuru tarihleri şu şekilde;
T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olanlar 10 Kasım
T.C. kimlik numarasının son hanesi “2 olanlar 11 Kasım
T.C. kimlik numarasının son hanesi “4” olanlar 12 Kasım
T.C. kimlik numarasının son hanesi “6” olanlar 13 Kasım
T.C. kimlik numarasının son hanesi “8” olanlar 14 Kasım
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
TOKİ 500 bin konut başvurularında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru bedeli alınmayacak. Başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlendi. e-Devlet başvurularında sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur. Başvuruyu takip eden üçüncü iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılır. Kura sonucunda konut çıkmaması durumunda ise başvuru bedeli iade edilecektir.
TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye geneli tüm şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecektir.
EN FAZLA KONUT YAPILACAK İLK 30 İL
TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası 81 ilde hayata geçirilecek. En fazla konut yapılacak ilk 30 ile aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İstanbul — 100.000
Ankara — 30.823
İzmir — 21.020
Bursa — 17.225
Konya — 15.000
Gaziantep — 13.890
Hatay — 13.289
Antalya — 13.213
Şanlıurfa — 13.190
Diyarbakır — 12.165
Adana — 12.292
Kocaeli — 10.340
Malatya — 9.609
Mersin — 8.190
Kahramanmaraş — 8.195
Balıkesir — 7.548
Kayseri — 7.562
Manisa — 7.229
Aydın — 7.123
Samsun — 6.397
Sakarya — 6.633
Van — 6.803
Tekirdağ — 6.865
Denizli — 6.190
Muğla — 6.197
Eskişehir — 6.025
Afyonkarahisar — 4.370
Erzurum — 4.905
Sivas — 3.904
Batman — 3.810
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI
1- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,
2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması
3- İkamet Şartı:
3-1-a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
b) İlçe’de yapılan projeler için İlçe’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
c) Belde’de yapılan projeler için Belde’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
3-2: Emekli vatandaşlar Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması
3-3: Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar; Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması, (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)
3-4: Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisi başvuru yapacaklar, Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
3-5: Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler, önceki ikamet adreslerinin bulunduğu il/ilçe/belde bölgesine başvuruda bulunabilirler. Ancak bunun için, bir önceki ikametgâhlarında kesintisiz olarak en az 1 yıl oturduklarını belgelemeleri zorunludur. (Bu durumda olanlar Banka Şubelerinden başvuru yapacaklardır.)
4- Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.
5- 10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin; Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır (Bu şartı sağlamayanlar, Şehit Ailesi kategorisi hariç, genç ve diğer kategorilere başvuru yapamayacaklardır.)
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.
6- Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla aylık net 127.000 TL (İstanbul İli için en fazla aylık net 145.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuğunun, gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Özel kesintiler (maaşında icra kesintisi olanlar, avans, sandık kesintileri, BES, kredi ödemeleri vb.) ödenen maaşa ilave edilecektir.
7- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.
8- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine, bakmakla yükümlü olduğu 19/12/2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecektir.
9- Genç kategorisine 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
10- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecektir. Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranacaktır. (Adrese dayalı kayıt sistemine göre), Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden sadece bir konut alma hakkı bulunmaktadır.)
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine başvuruda bulunanlar için konut sahibi olmama ve gelir şartı aranmayacaktır.
11- “Gazi Kategorisine” 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
12- Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde İlk Evim / Arsa Projesinde asil/yedek hak sahibi olanların, kendileri veya eşleri 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuramazlar. (Dileyen hak sahipleri için, önceki başvuruyu iptal ederek yeni projeye başvurma imkânı vardır.)
13- AFAD ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda hak sahipliği bulunanlar 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuruda bulunamayacaktır.
14- Evlilik tarihi dikkate alınmaksızın, başvuru dönemi sonu itibariyle evli olan eşlerin başvuru şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.