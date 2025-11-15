Yeni Şafak
TOKİ PEŞİNAT ÖDEME TAKVİMİ: TOKİ peşinat ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

12:1015/11/2025, Cumartesi
500 bin sosyal konutluk dev proje için başvurular tüm hızıyla sürerken, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde ödeme koşulları yer aldı. Başvuru sürecinin ardından en çok merak edilen konuların başında ise peşinat tutarı ve ödeme tarihleri geliyor. Peki, TOKİ peşinat ne kadar, ödemeler ne zaman yapılacak?

Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuruların başlamasıyla birlikte, projeye dâhil olmak isteyen vatandaşların aklındaki sorular da netleşmeye başladı. Özellikle TOKİ tarafından talep edilen peşinat miktarı ve ödeme planı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte TOKİ peşinat ödemelerine ilişkin merak edilenler…

TOKİ PEŞİNATI NE KADAR?

Satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak olan konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Peşinat ve taksit bedelleri şu şekilde:

55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.

İstanbul için ödeme planı ise şu şekilde:

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?

TOKİ peşinat ödemeleri kura çekiminin tamamlanmasının ardından başlayacak. Ödeme planı oluşturulduktan sonra belirtilen tarihler aralığında peşinatın yapılması gerekecek.

