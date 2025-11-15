TOKİ TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU TARİHLERİ: TOKİ'ye TCKN 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olanlar ne zaman başvuru yapacak?

Üzerine kayıtlı konutu olmayan vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan 500 bin konutluk TOKİ projesine başvurular hız kesmeden devam ediyor. Ev kiralarındaki artış ve konut arzındaki daralma nedeniyle yoğun ilgi gören projede, başvuru işlemleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde alınıyor. Başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar ise TCKN son hanesi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olanların hangi gün başvuru yapabileceğini araştırıyor.
TOKİ’nin 500 bin konutluk sosyal konut atağına yoğun ilgi devam ediyor. Başvurular TCKN son rakamına göre alınırken, milyonlarca kişi hangi tarihte başvuru yapabileceğini merak ediyor. İşte T.C. kimlik numarasına göre başvuru sıralaması ve süreçle ilgili detaylar…
TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin tarihindeki en büyük konut projelerinden biri olan Yüz Yılın Konut Projesi için başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden vatandaşların T.C. Kimlik Numarası (TCKN) son rakamlarına göre alınacak.
Başvuru takvimi şöyle sıralandı:
10 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
11 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "2" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
12 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "4" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
13 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "6" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
14 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise Yüz Yılın Konut Projesi başvuruları tüm vatandaşlar için açılacak ve başvuru süreci tamamlanacaktır.
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Vatandaşlar, başvurularını T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek. Sistemin yönlendirdiği IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.