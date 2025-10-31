TOKİ'ye başka şehirden başvuru yapabilir mi? İkametgahı başka şehirde olan biri TOKİ 500 bin sosyal konuta nereden başvuracak?

TOKİ’nin 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için 500 bin konut yapacak. İstanbul dışındaki illerde 6 bin 750 TL, İstanbul’da ise aylık 7 bin 313 liradan başlayacak taksitlerle satışa sunulacak evler için başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihileri arasında yapılacak ve başvuru ücreti 5 bin lira olacak.18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Peki başka şehirde ikamet edip memleketinde TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi? İşte 500 bin sosyal konut başvuru şartları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Buna göre, aylık 6.750 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek. Sosyal konutlar, 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşacak. Tapuda eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak. Yüzde 10 peşinat 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Vatandaşlar güvenli şekilde ev sahibi olacak. Peki başka şehirde ikamet edip memleketinde TOKİ sosyal konuta başvurmak isteyenler nasıl yapacak?
Başka şehirde ikamet edip memleketinde TOKİ sosyal konuta başvurmak isteyenler nasıl yapacak?
500 Bin Sosyal Konut Projesinde ikamet ile ilgili; İl Merkezinde yapılan projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
İlçede yapılan projeler için İlçede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
Beldede yapılan projeler için Beldede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
Büyükşehirlerde İl Merkezindeki İlçelerde ikamet edenler İlçe ayrımı olmadan İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
İstanbul ve Anadolu illeri için TOKİ 500 bin sosyal konut ücreti ne kadar?
İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.
Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.