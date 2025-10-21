Türkiye’de konut satışları rekor kırdı: 2025’in ilk 9 ayında en fazla prim yapan 15 il belli oldu

Satışlarda rekor yıl: 1,1 milyon konut el değiştirdi





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025’in ilk 9 ayında 1 milyon 128 bin 727 konut satıldı.





Yalnızca Eylül ayında 150 bin 657 satış gerçekleşerek, tüm zamanların en yüksek “eylül konut satışı” rekoru kırıldı.





Bu dönemde satışlar, yüksek faiz oranlarına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %19,2 artış gösterdi.





Konut satışlarının en fazla olduğu iller sırasıyla İstanbul (24 bin 119), Ankara (13 bin 417) ve İzmir (8 bin 544) olurken, en az satış yapılan iller Ardahan (70), Bayburt (117) ve Tunceli (142) olarak kaydedildi.