Türkiye’de konut satışları rekor kırdı: 2025’in ilk 9 ayında en fazla prim yapan 15 il belli oldu

2025’in ilk 9 ayında Türkiye genelinde konut satışları rekor kırdı. Yüksek faiz oranlarına rağmen vatandaşlar, artan kiralardan kaçmak için yeniden gayrimenkule yöneldi. TCMB verilerine göre konut fiyat endeksi yüzde 23,47 yükselirken, satışlar bir yılda yüzde 19,2 arttı. En çok değer kazanan şehirler arasında Bingöl, Diyarbakır, Muş, Siirt ve Bitlis öne çıktı. Kıyı illeri ise bu yıl yatırımcıların ilgisini kaybetti; Muğla, Mersin ve İzmir fiyat artışında listenin son sıralarında yer aldı. İşte en fazla prim yapan ve en az değerlenen illerin listesi.
Türkiye genelinde konut satışları 2025’te rekor kırarken, fiyat artışında Doğu ve Güneydoğu illeri başı çekti. En az değerlenen şehirler ise turizm bölgeleri oldu.
Satışlarda rekor yıl: 1,1 milyon konut el değiştirdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025’in ilk 9 ayında 1 milyon 128 bin 727 konut satıldı.
Yalnızca Eylül ayında 150 bin 657 satış gerçekleşerek, tüm zamanların en yüksek “eylül konut satışı” rekoru kırıldı.
Bu dönemde satışlar, yüksek faiz oranlarına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %19,2 artış gösterdi.
Konut satışlarının en fazla olduğu iller sırasıyla İstanbul (24 bin 119), Ankara (13 bin 417) ve İzmir (8 bin 544) olurken, en az satış yapılan iller Ardahan (70), Bayburt (117) ve Tunceli (142) olarak kaydedildi.
Fiyat artışında ortalama %23,47
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, endeks 2024 sonunda 158,5 iken, 2025 Eylül’de 195,7 seviyesine yükseldi.
Bu, ülke genelinde konut fiyatlarının %23,47 oranında arttığı anlamına geliyor.
Kiralardaki sert yükseliş, vatandaşları ev sahibi olmaya yöneltti. Özellikle yatırımcılar, altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmadan sonra yeniden gayrimenkule dönmeye başladı.
En çok değerlenen 15 il
2025’in ilk 9 ayında konut fiyatları en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yükseldi.
Fiyat artışında ilk 5 şehir şu şekilde sıralandı:
Bingöl – %53,63
Diyarbakır – %49,07
Muş – %42,86
Siirt – %41,08
Bitlis – %40,06
Bu şehirleri Erzurum (%37,96), Batman (%37,48), Manisa (%34,20) ve Elâzığ (%33,61) takip etti.
En az değerlenen 15 il
Konut fiyatlarının en az arttığı şehirler genellikle kıyı bölgelerinde yer aldı. Listenin başında, yüksek fiyat seviyesine rağmen sınırlı artış kaydeden Muğla (%11,22) yer aldı.
Diğer düşük artış gösteren iller:
Malatya (%16,46)
Osmaniye (%16,85)
Mersin (%18,43)
İzmir (%18,46)
Antalya (%19,96)
Trabzon (%19,57)
Aydın (%20,96)
İstanbul, Ankara ve İzmir orta sıralarda
Üç büyük şehir, fiyat artışında ortalama seviyelerde yer aldı:
İstanbul: %26,06
Ankara: %31,16
İzmir: %18,46
Buna göre, Ankara fiyat artışında ilk 15’e yaklaşırken, İzmir düşük prim yapan iller arasında kaldı.
Bölgesel denge değişiyor
Uzmanlara göre Doğu ve Güneydoğu illerinde artan altyapı yatırımları, konut piyasasının yönünü değiştirdi.
Bu bölgelerdeki düşük baz fiyatlar, artış oranlarını yukarı taşırken; kıyı şehirlerinde doygunluk etkisiyle fiyat artışları yavaşladı.
Gayrimenkul uzmanları, 2026’ya kadar bu bölgesel farkın devam edeceğini, yatırımın yönünün Anadolu şehirlerine kaydığını belirtiyor.