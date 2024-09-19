YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki YKS ek tercih kaydı nasıl, nereden yapılacak? Üniversite ek tercih kayıt belgeleri neler?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM üniversite YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Adaylar, YKS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ek yerleştirme neticesine üniversite kayıt hakkı kazanana adaylar şimdi de YKS ek kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki YKS üniversite ek kayıtlar ne zaman, nasıl yapılacak?
Üniversite ek kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?
Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.
E-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı?
Evet, öğrenci adayları kazandıkları üniversitelere gitmeden direkt e-devlet üzerinden üniversite kaydı yaptırabilir.
Üniversite e kayıt nasıl yapılır?
Adaylar, e-Devlet şifreleriyle "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. E-kayıt zorunlu olmayıp, dileyen adaylar üniversitelerin kayıt merkezlerinden de kayıt işlemlerini yapabilir.
Adayların 'e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde' dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor.
E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanıyor.
Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.