Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (UTTS) cihazı montajı için son tarih hızla yaklaşıyor! Yalnızca 2 gün içinde bu önemli montaj işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Henüz cihazı taktırmayan ticari araç sahiplerini büyük bir tehlike bekliyor: Mevzuata uymayan araçlara 140 bin lirayı bulan ağır cezalar kesilecek. Peki TTB montajını tamamlamayanlar ne yapacak, hangi yaptırımlar geliyor? TTB montaj ücreti ne kadar? İşte tüm merak edilenler.
Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, hizmet vermeye başladı. Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirildi.
UTTS Taşıt Tanıma Birimi montaj takma süresi ne zaman bitiyor?
Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi montajlarını yaptırabilecek.
Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor. Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.
UTTS kayıt yaptırmama cezası ne kadar?
UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasından özel para cezası uygulanıyor.
UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.
TTB montajını yaptırmayanlara hangi yaptırımlar geliyor?
TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.
UTTS cihazının montaj işlemi tamamlamama cezası ne kadar?
UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.
UTTS Montajı Nasıl Yapılır?
UTTS yetkili montaj firmaları aracınıza donanımları monte eder. Araçların yakıt depolarının girişine montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazı akaryakıt dolumu esnasında bilgileri sisteme işler. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi montajı ile araca takılan TTB cihazı plaka verilerini otomatik bir şekilde donanımlarıyla ödeme kaydedici cihaza ileterek sisteme kaydeder. Verilerin sisteme kaydedilmesi sayesinde manuel işlemlere ihtiyaç ortadan kalkar ve vergi süreçleriniz hızlanır.
Tüm akaryakıt şirketlerinin yanı sıra vergi mükelleflerinin Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne montaj için kayıt yaptırması gerekir. Araç sahipleri ve akaryakıt istasyonlarının yöneticileri donanımlarla ilgili taleplerini sistem platformu üzerinden Darphane’ye iletir. Onaylanan başvurunun ardından firmalardan UTTS montaj başvurusu için randevu alınır.
UTTS Montaj Kodu Nasıl Alınır?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi montajı için başvuracak firmalar ve mükellefler her şeyden önce Darphane’nin sistemine kaydolmalıdır. Kayıt ardından vergi mükellefleri her araca özel olarak tanımlanan montaj kodu almalıdır. UTTS montaj kodu sayesinde araçların sisteme tanımlanması sağlanır. İşlemin yasal çerçevede gerçekleşmesi için kod gereklidir. Her araca özel olarak tanımlanan kod sürecin tamamlanması için UTTS montaj yapan firmalar tarafından doğrulanır Bu işlemlerin eksiksiz olarak yapılması sürecin problemsiz bir şekilde ilerlemesi için önemlidir.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi montaj işlemi için tercih ettiğiniz servis sadece Darphane tarafından yetkilendirilmiş nokta olmalıdır. UTTS montaj için yetkili servisler gerekli teknik yeterliliğe sahip olmalıdır. Böylece Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi montajı için sistemin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde işlemesi sağlanır. UTTS montaj noktaları Darphane’nin internet sitesinde listelenir.
UTTS Montajını Kim Yapar?
UTTS için yetki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne verilir. UTTS Taşıt Tanıma Birimi cihazı montajını yetkili taşıt montaj firmaları yapar.
TTB montaj ücreti ne kadar?
2025 yılı için TTB montaj ücreti şu şekilde belirlenmiştir:
TTB ücreti: 1.413,72 TL + KDV
Montaj hizmet bedeli: 912,49 TL + KDV
Toplamda: 2.326,21 TL + KDV
Bu fiyatlar 2025 yılı için geçerlidir. Gelecek yıllardaki artış oranları, TÜİK’in belirlediği Yİ-ÜFE oranına göre düzenlenecektir. Güncel fiyatlar www.utts.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
Hangi araçlar UTTS kapsamı dışında kalıyor?
Aşağıda belirtilen araçlar UTTS kapsamına dahil değildir:
Diplomatik ve Uluslararası Kuruluşlara Ait Araçlar:
Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarına ait araçlar.
Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti sağlanan kuruluşların araçları.
Bu kuruluşların diplomatik haklara sahip mensuplarına ait taşıtlar.
Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların yönetici kadrosunda yer alan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan çalışanlarına ait taşıtlar.
Kamu Kurumlarına Ait Araçlar:
Genel bütçeye dahil dairelerin araçları.
Özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ya da döner sermayeli kuruluşların araçları.
İl özel idareleri, belediyeler ve bu kuruluşlara bağlı birimlere ait taşıtlar.
Mahalli idare birliklerine ait araçlar.
Bu tür taşıtlar, UTTS kayıt ve düzenlemelerinden muaf tutulmuştur.