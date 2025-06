UTTS Montaj Kodu Nasıl Alınır?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi montajı için başvuracak firmalar ve mükellefler her şeyden önce Darphane’nin sistemine kaydolmalıdır. Kayıt ardından vergi mükellefleri her araca özel olarak tanımlanan montaj kodu almalıdır. UTTS montaj kodu sayesinde araçların sisteme tanımlanması sağlanır. İşlemin yasal çerçevede gerçekleşmesi için kod gereklidir. Her araca özel olarak tanımlanan kod sürecin tamamlanması için UTTS montaj yapan firmalar tarafından doğrulanır Bu işlemlerin eksiksiz olarak yapılması sürecin problemsiz bir şekilde ilerlemesi için önemlidir.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi montaj işlemi için tercih ettiğiniz servis sadece Darphane tarafından yetkilendirilmiş nokta olmalıdır. UTTS montaj için yetkili servisler gerekli teknik yeterliliğe sahip olmalıdır. Böylece Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi montajı için sistemin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde işlemesi sağlanır. UTTS montaj noktaları Darphane’nin internet sitesinde listelenir.