Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları 2025: VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları 2025: VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

08:546/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri sona erdikten sonra VGM burs sonuçları araştırılmaya başlandı. Başvuru değerlendirmeleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanıyor. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları nasıl öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs başvurularında gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Binlerce öğrencinin eğitim desteği almak için başvurduğu VGM burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçmiş yıllara bakıldığında yükseköğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklandığı görülüyor.

Bu nedenle 2025 yılı için de sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonuçların açıklanacağı tarihte öğrencileri resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirecek. Açıklama yapıldığında duyuru, hem vgm.gov.tr adresinde hem de kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.







VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

21-31 Ekim tarihli VGM burs başvuru sonuçları, kurum tarafından yapılacak sonuç açıklamasının ardından burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Burs Miktarı Ne Kadardır?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

#vgm
#vgm burs sonuçları
#vakıflar genel müdürlüğü
#burs başvuru sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME TARİHLERİ: KYK 3 aylık toplu para ödeme tarihleri açıklandı mı, ne zaman?