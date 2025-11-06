VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçmiş yıllara bakıldığında yükseköğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklandığı görülüyor.

Bu nedenle 2025 yılı için de sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonuçların açıklanacağı tarihte öğrencileri resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirecek. Açıklama yapıldığında duyuru, hem vgm.gov.tr adresinde hem de kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.
























