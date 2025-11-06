Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri sona erdikten sonra VGM burs sonuçları araştırılmaya başlandı. Başvuru değerlendirmeleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanıyor. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları nasıl öğrenilir?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs başvurularında gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Binlerce öğrencinin eğitim desteği almak için başvurduğu VGM burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Geçmiş yıllara bakıldığında yükseköğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklandığı görülüyor.
Bu nedenle 2025 yılı için de sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonuçların açıklanacağı tarihte öğrencileri resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirecek. Açıklama yapıldığında duyuru, hem vgm.gov.tr adresinde hem de kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.
VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
21-31 Ekim tarihli VGM burs başvuru sonuçları, kurum tarafından yapılacak sonuç açıklamasının ardından burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
Burs Miktarı Ne Kadardır?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.