VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2025: VGM burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

10:4713/09/2025, Cumartesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte hem burs hem de yurt başvurularında süreç hız kazandı. Maddi destek almak isteyen binlerce öğrenci, “VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarihleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 eğitim yılı için VGM burs başvurularına dair son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Üniversite öğrencileri için en önemli maddi destek kaynaklarından biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarında gözler başvuru takvimine çevrildi. 2025-2026 eğitim döneminde burs almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve şartları konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte güncel bilgiler ve sürece dair merak edilen detaylar…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için tarihler ise henüz belirlenmedi. 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.

