Yaşlanma karşıtı içecek hangisi? Bunama, kalp ve diyabet riskini azaltan içecek hakkında yeni bulgular

FAYDALARI HANGİ BİLEŞENDEN GELİYOR?

Bilim insanları kahvenin olumlu etkilerinin kaynağı konusunda henüz tam olarak fikir birliğine varmış değil. Bazı araştırmalar bu faydaların kafeinden, bazıları ise kahvede doğal olarak bulunan polifenoller gibi antioksidanlardan kaynaklandığını düşünüyor. Ancak her iki durumda da, düzenli ve ölçülü kahve tüketiminin sağlık için pozitif bir katkı sağladığı yönündeki kanıtlar her geçen gün artıyor.



