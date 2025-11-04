Yeni zam tablosu ortaya çıktı: Memur ve emekliye 2026 Ocak’ta ne kadar maaş artışı yapılacak? İşte memur ve emekli maaş zammı için tahminler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına 2026 Ocak ayında yapılacak zam oranları büyük ölçüde netleşti. Temmuz-Ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon farkı, memur ve memur emeklileri için yüzde 5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 10,25 olarak açıklandı. Buna, 2026’nın ilk yarısı için belirlenen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur ve emekli memurların maaşlarında yaklaşık yüzde 16,55’lik artış öngörülüyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre bu oran yüzde 19’a kadar yükselebilir. Kasım ve Aralık ayı TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli memurların Ocak 2026 maaş zamları resmen belli olacak. İşte emekli ve memur maaşlarına yönelik son dakika gelişmeler ve olası rakamlar...

2 /7 Temmuz-Ekim dönemi enflasyon farkı açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2025’e ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Böylece Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan dört aylık dönem için kesinleşen enflasyon farkı belli oldu.

Açıklanan verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık enflasyon oranı yüzde 10,25, memur ve emekli memurlar için ise enflasyon farkı yüzde 5 olarak hesaplandı.

Memurlara yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklenecek 2026 yılının ilk yarısını kapsayan dönemde memur maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yüzde 11 oranında zam yapılacak.

Bu oran, dört aylık yüzde 5’lik enflasyon farkı ile birleştirildiğinde, Ocak 2026’da memur maaşlarına yaklaşık yüzde 16,55 zam yapılacağı anlamına geliyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi zammı yükseltebilir Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentisini %29,86’dan %31,77’ye yükseltti.

Bu tahmin gerçekleşirse, 2025 yılının ikinci yarısında toplam enflasyon oranı yaklaşık %12,94 seviyesinde olacak.

Böyle bir durumda memur ve memur emeklilerine %7,56’lık ek enflasyon farkı doğacak. Bu fark toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde, memur zammının %19,39’a kadar çıkması bekleniyor.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmini artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon oranı kadar zam alıyor. Temmuz-Ekim dönemi için dört aylık artış %10,25 olarak gerçekleşti.

Kasım ve Aralık ayı TÜFE verilerinin eklenmesiyle, bu oranın %13-15 bandına yükselmesi öngörülüyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 maaş artışlarının %15 civarına ulaşması bekleniyor.



Kesin oranlar ne zaman açıklanacak? Kasım ve Aralık 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaş zamları 3 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından resmen duyurulacak. Zam oranları, toplu sözleşme farkı ve enflasyon oranı birleşiminden oluşacak.

