Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemleri Tebliği'nde değişiklik yapılmasına karar verildi. Posta yoluyla gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak. Peki, GTİP nedir? Altılı GTİP nasıl öğrenilir? İşte GTİP sorgulama işlemleri
ALTILI TARİFE ALT POZİSYONU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Posta yoluyla gelen eşyanın beyanında artık 6’lı GTİP (tarife alt pozisyonu) bilgisi zorunlu hale getirildi.
ALTILI GTİP BİLGİSİ NEDİR?
6 basamaklı Armonize Sistem kodu, aynı zamanda eşyanın "tarife alt pozisyonu" olarak adlandırılıyor. Armonize Sisteme göre tarife sınıflandırması yapan tüm ülkelerde, yani dünya ticaretinin neredeyse tamamında kullanılan ilk 2, 4 ve 6 basamaklı kodlar aynı sınıfta yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri Armonize Sistemin 6 basamaklı kodlamasına iki basamak daha ekleyerek oluşturdukları 8 basamaklı "Kombine Nomanklatür"ü kullanıyorlar.
Armonize sisteme göre tarife sınıflandırması yapılırken, eşyanın ticari adı kullanılmayabilir. Eşya ticari adıyla değil, yapısını veya işlevini esas alan bir ifadeyle tarif edilebilir. Örneğin, ticari adı "bilgisayar" olan ürün, tarife sınıflandırmasında "otomatik bilgi işlem makinesi" olarak tarif edilir. Kimi durumlarda ise eşya ticari adıyla veya gündelik hayatımızda bilinen ve kullanılan adıyla tarife sınıflandırmasında yer alabilir. Ürünün tabi olduğu dış ticaret kuralları ve vergi oranları hakkında doğru bilgilere ulaşabilmek için, hangi GTİP’te sınıflandırıldığının bilinmesi gerekiyor.
Gümrük Tarife Pozisyonu Nedir? (Armonize Sistem Nomanklatörü)
Ülkelerin dış ticarete konu ürünler için farklı sınıflandırmalar uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyumsuzlukları gidermek ve gümrük işlemlerinde yeknesaklığı sağlamak üzere Dünya Gümrük Örgütü tarafından Armonize Sistem Nomanklatürü (AS) oluşturulmuştur.
Ülkemiz Armonize Sistem Nomanklatürü’nü 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren kullanmaya başlamıştır.
Ülke olarak kullandığımız, Gümrük Giriş Tarife Cetveli, diğer yükümlülüklerimiz kapsamındaki düzenlemeler de dikkate alınarak 12’li kod esasına göre düzenlemiştir.
Armonize sistem olarak bilinen sistemde eşya sınıflandırması altılı kod esas alınarak yapılmıştır. Sözleşmeye taraf olan ülkelere bu altılı kod esas alınmak kaydıyla daha alt açılımlar ilave edilmesine de olanak tanınmıştır.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası nedir?
Bir ürünün ülkemizin tarife sınıflandırmasındaki yerini belirleyen 12 basamaklı koduna Gümrük Tarife İstatistik Numarası (GTİP) adı verilir. GTİP, İngilizce'de, HS Code, Customs Tariff, Harmonized Code veya Harmonized System olarak adlandırılmaktadır.
- 12 basamaklı bir GTİP, basamakları itibarıyla şöyle adlandırılır:
- -- (2 basamak) Fasıl Numarası
- --.-- (4 basamak) Pozisyon Numarası
- ----.-- (6 basamak) Alt Pozisyon Numarası (Armonize Sistem Nomanklatür Kodu)
- ----.--.-- (8 basamak) Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Kodu
- ----.--.--.-- (10 basamak) Milli Alt Açılım Kodu
- ----.--.--.--.-- (12 basamak) İstatistiki Açılım