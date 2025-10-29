Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları gerekçesiyle 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk edilen isimler arasında Zorbay Küçük’te yer aldı. Küçük’ün son beş sezonda görev yaptığı Süper Lig maçları da gündeme geldi. Peki Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlar hangileri? İşte Süper Lig’de sezon sezon Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlar.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı. 152 hakemin isimleri açıklandı. TFF hakemleri PFDK'ye sevketti. Sevk edilen isimler arasında 7 üst klasman hakemi, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi ve 94 klasman yardımcı hakemi bulunuyor. Sevk edilen isimler arasında Zorbay Küçük’ün de bulunması dikkat çekti. Küçük’ün son beş sezonda yönettiği Süper Lig maçları listelendi. Peki Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlar hangileri?
Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlar hangileri?
İşte Zorbay Küçük’ün yönettiği maçların son 5 sezon karnesi:
2021-2022 sezonu
Beşiktaş - Ç.Rizespor: 3-0
Alanyaspor - Giresunspor: 1-0
Hatayspor - Gaziantep FK: 2-1
Y.Malatyaspor - Başakşehir: 1-3
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Fenerbahçe - Ç.Rizespor: 4-0
Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1
Galatasaray - Başakşehir: 1-1
Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1
Y.Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1
Trabzonspor - Kasımpaşa: 1-0
Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Başakşehir - Antalyaspor: 0-1
Göztepe - Alanyaspor: 0-2
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
2022-2023 sezonu
F.Karagümrük - Alanyaspor: 2-4
Giresunspor - Konyaspor: 0-1
İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2
Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0
Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray - Ankaragücü: 2-1
Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-1
Hatayspor - Trabzonspor: 2-1
Sivasspor - Beşiktaş: 1-0
Alanyaspor - Başakşehir: 1-0
Konyaspor - Galatasaray: 2-1
Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1
Giresunspor - Başakşehir: 2-4
Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3
Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0
Ümraniyespor - Giresunspor: 0-1
2023-2024 sezonu
F.Karagümrük - Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK - Samsunspor: 1-1
Konyaspor - Hatayspor: 2-0
Trabzonspor - F.Karagümrük: 5-1
Başakşehir - Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2
Pendikspor - Kayserispor: 1-2
Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1
Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0
Beşiktaş - Sivasspor: 2-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0
Antalyaspor - Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3
Ankaragücü - Beşiktaş: 1-1
Samsunspor - Kasımpaşa: 4-2
Kayserispor - Fenerbahçe: 3-4
Sivasspor - Galatasaray: 1-1
Konyaspor - Antalyaspor: 1-1
2024-2025 sezonu
Antalyaspor - Göztepe: 0-0
Sivasspor - Eyüpspor: 0-1
Bodrum FK - Başakşehir: 0-1
Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1
Trabzonspor - Başakşehir: 1-0
Hatayspor - Kayserispor: 0-1
Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3
Ç.Rizespor - Trabzonspor: 3-1
Samsunspor- Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2
Göztepe - Ç.Rizespor: 3-0
Alanyaspor - Konyaspor: 2-0
Kayserispor - Samsunspor: 0-1
Trabzonspor - Sivasspor: 4-0
Antalyaspor - Başakşehir: 0-0
Ç.Rizespor - Galatasaray: 1-2
Sivasspor - Konyaspor: 1-1
Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2
Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2
Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1
2025-2026 sezonu
Kocaelispor - Samsunspor: 0-1
Başakşehir - Eyüpspor: 0-0
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 1-0
Alanyaspor - Galatasaray: 0-1
Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0
Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği diğer maçlar şu şekilde:
UEFA Gençlik Ligi Kairat Almaty 1-4
Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri FC Drita 1-0 Differdange
03 UEFA Konferans Ligi Elemeleri Rosenborg 0-0 Hammarby
Trendyol 1. Lig Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK