2025'in en golcü futbolcuları belli oldu: Osimhen yok, Süper Lig’den sürpriz isim!

15:274/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayımlanan, 1 Ocak - 30 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan golcüler listesinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Listede, Süper Lig’den bir yıldız da yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025'in bitmesine bir aydan az bir zaman kalan ulusal liglerde yılın en çok gol atan futbolcuları listesini güncelledi.


1 Ocak - 30 Kasım 2025 tarihleri arasını kapsayan dönemde en iyi lig golcüleri sıralamasında Fenerbahçe'den bir futbolcu da bulunuyor. İşte o liste...


1- Kylian Mbappe (Real Madrid): 35 gol

2- Lionel Messi (Inter Miami): 35 gol



3- Darko Lemajic (RFS): 29 gol



4- Fabio Abreu (Beijing Guoan): 28 gol

5- Paulinho (Toluca): 27 gol



6- Mohanad Ali (Al Shorta, Dibba): 27 gol



7- Valeri Qazaishvili (Shandong Taishan): 27 gol



8- Harry Kane (Bayern Münih): 26 gol



9- Denis Bouanga (Los Angeles): 26 gol



10- Klaemint Olsen (NSÍ): 26 gol



11- Nicolas Martinez (Mixco): 26 gol



12- Viktor Gyökeres (Sporting, Arsenal): 25 gol



13- Vangelis Pavlidis (Benfica): 25 gol



14- Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 25 gol



15- Ivan Toney (Al Ahli): 25 gol



16- Abel Hernandez (Liverpool Montevideo): 25 gol



17- Sam Surridge (Nashville): 25 gol



18- Roger Guedes (Al Rayyan): 25 gol



19- Guilherme Bissoli (Buriram): 25 gol



20- Facundo Callejo (Cusco): 24 gol



21- Alex Martins (Dewa United): 24 gol



22- Matheus Souza (Strassen): 23 gol



23- Bergson (Johor Darul Ta'zim): 23 gol



24- Erling Haaland (Manchester City): 22 gol



25- Guillaume Lopez (Inter Club d'Escaldes): 22 gol



26- Kaio Jorge (Cruzeiro): 21 gol



27- Mason Greenwood (Marsilya): 21 gol



28- Sem Steijn (Twente): 21 gol



29- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe): 21 gol



30- Nicolas Lopez (Nacional): 21 gol



31- Christian Fassnacht (Young Boys): 21 gol



32- Leonardo (Shanghai Port): 21 gol



33- Rauno Sappinen (Flora): 21 gol



34- Pall Klettskaro (KI Klaksvik): 21 gol



