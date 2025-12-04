2025'in en golcü futbolcuları belli oldu: Osimhen yok, Süper Lig’den sürpriz isim!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayımlanan, 1 Ocak - 30 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan golcüler listesinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Listede, Süper Lig’den bir yıldız da yer aldı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025'in bitmesine bir aydan az bir zaman kalan ulusal liglerde yılın en çok gol atan futbolcuları listesini güncelledi.
1 Ocak - 30 Kasım 2025 tarihleri arasını kapsayan dönemde en iyi lig golcüleri sıralamasında Fenerbahçe'den bir futbolcu da bulunuyor. İşte o liste...
1- Kylian Mbappe (Real Madrid): 35 gol
2- Lionel Messi (Inter Miami): 35 gol
3- Darko Lemajic (RFS): 29 gol
4- Fabio Abreu (Beijing Guoan): 28 gol
5- Paulinho (Toluca): 27 gol
6- Mohanad Ali (Al Shorta, Dibba): 27 gol
7- Valeri Qazaishvili (Shandong Taishan): 27 gol
8- Harry Kane (Bayern Münih): 26 gol
9- Denis Bouanga (Los Angeles): 26 gol
10- Klaemint Olsen (NSÍ): 26 gol
11- Nicolas Martinez (Mixco): 26 gol
12- Viktor Gyökeres (Sporting, Arsenal): 25 gol
13- Vangelis Pavlidis (Benfica): 25 gol
14- Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 25 gol
15- Ivan Toney (Al Ahli): 25 gol
16- Abel Hernandez (Liverpool Montevideo): 25 gol
17- Sam Surridge (Nashville): 25 gol
18- Roger Guedes (Al Rayyan): 25 gol
19- Guilherme Bissoli (Buriram): 25 gol
20- Facundo Callejo (Cusco): 24 gol
21- Alex Martins (Dewa United): 24 gol
22- Matheus Souza (Strassen): 23 gol
23- Bergson (Johor Darul Ta'zim): 23 gol
24- Erling Haaland (Manchester City): 22 gol
25- Guillaume Lopez (Inter Club d'Escaldes): 22 gol
26- Kaio Jorge (Cruzeiro): 21 gol
27- Mason Greenwood (Marsilya): 21 gol
28- Sem Steijn (Twente): 21 gol
29- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe): 21 gol
30- Nicolas Lopez (Nacional): 21 gol
31- Christian Fassnacht (Young Boys): 21 gol
32- Leonardo (Shanghai Port): 21 gol
33- Rauno Sappinen (Flora): 21 gol
34- Pall Klettskaro (KI Klaksvik): 21 gol