35 milyon euroluk pazarlıkta kriz: Sörloth için devreye girdiler!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan adli sürecin ardından görevinin başına dönen Başkan Sadettin Saran, transfer taarruzunu bizzat yönetiyor. Sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefi olan Alexander Sörloth, Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu yönetime bildirdi. Ancak 30 yaşındaki yıldız için transfer yarışına dev bir kulüp daha dahil oldu.
F.BAHÇE'DE TRANSFER MESAİSİ YENİDEN BAŞLADI
Fenerbahçe yönetimi, başkan Sadettin Saran'ın serbest bırakılması ile yeniden transfere odaklandı. Dün Çağlayan çıkışı kulüpte olağanüstü toplanan yönetim, transfer görüşmelerine hız verdi.
TRANSFERDE KRİTİK PAZARLIK
Taraftar forvete Alexander Sörloth'un alınmasını istiyor, Norveçli golcü de Fenerbahçe forması giyinmeye sıcak bakıyor. Bu transferde aşılması gereken en büyük engel İspanyol kulübü Atletico Madrid'in istediği 35 milyon Euro'luk tutarı aşağı çekmek.
DÜNYA KUPASI PLANI
Takımda yeteri kadar süre almamaktan şikâyetçi olan ve Dünya Kupası'nı düşünerek 11'de oynamak isteyen Sörloth, Trabzonspor'da forma giydiği, Türkiye'yi ve Süper Lig'i bildiği için Fenerbahçe'ye gelmeye hazır.
LİVERPOOL DA DEVREYE GİRDİ
Daha önce yapılan görüşmede yıllık 12 milyon Euro'luk ücrete 'Evet' demiş ve prensipte el sıkışılmıştı. Atletico'yu ikna çalışmaları sürüyor ancak İngiliz ekibi Liverpool'un da 30 yaşındaki oyuncu için devreye girmesi, İspanyol kulübün tok satıcıyı oynamasına neden olmuş durumda. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kulübünü ikna ettiği an Sörloth 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 22 maça çıkan Norveçli golcü 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. (Sabah)
"HER ŞEY SÜT LİMAN OLUR DİYEMEYİZ"
"Bana göre iyi bir nokta santrfor. Eğer Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirirse her şey süt liman olur diyemeyiz. Sörloth'un da faydalı olabilmesi için kanat ataklarının önemi çok büyük"
"BU SORUN TEDESCO'NUN İŞİ"
"Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de bana göre kanatlar çalışmadı. Sörloth veya başka bir santrfor alınacaksa ivedilikle bu sorunu çözmek gerekiyor. Bu sorun da Tedesco'nun işi."