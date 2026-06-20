A Milli Takım için flaş iddia: Montella'nın yerine gelecek ismi açıkladı

Programda konuşan Gökhan Dinç ise Türk futbolunda uzun vadede farklı bir senaryo beklediğini söyledi. Dinç, "Uzun vadede Okan Buruk Milli Takım'ın teknik direktörü, Arda Turan da Galatasaray teknik direktörü olur" ifadelerini kullandı.