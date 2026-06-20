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A Milli Takım için flaş iddia: Montella'nın yerine gelecek ismi açıkladı

A Milli Takım için flaş iddia: Montella'nın yerine gelecek ismi açıkladı

11:2720/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı. Yorumcular Bışar Özbey ve Gökhan Dinç, A Milli Takım için dikkat çeken iddialarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Alınan sonucun ardından taktik tercihleri ve oyuncu seçimleri nedeniyle eleştirilen teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği merak konusu oldu.

YouTube kanalı BTV'de konuşan yorumcu Bışar Özbey, Montella'nın görevine devam etmeyeceğini öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özbey, "Montella kesin gider. Okan Buruk Milli Takım'ın başına gelir. Galatasaray ve Milli Takım'ı beraber götürür" dedi.

Programda konuşan Gökhan Dinç ise Türk futbolunda uzun vadede farklı bir senaryo beklediğini söyledi. Dinç, "Uzun vadede Okan Buruk Milli Takım'ın teknik direktörü, Arda Turan da Galatasaray teknik direktörü olur" ifadelerini kullandı.

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