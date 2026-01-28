Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız golcü trafik kazası geçirdi: Havalimanına gidiyordu

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen yıldız golcü, havalimanına giderken kaza geçirdi.
Sezon başında Paris Saint-Germain'den Tottenham'a kiralanan ve adı son günlerde Fenerbahçe ile de anılan golcü oyuncu Kolo Muani trafik kazası geçirdi.
Kolo Muani, takımının Eintracht Frankfurt ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Salı günü yaptığı antrenmanın ardından Stansted Havalimanı'na giderken aracının lastiği patladı.
Lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarpan Fransız yıldız kazadan yara almadan kurtuldu.