Ahmet Çakar Jose Mourinho ile Ali Koç arasında yaşananları anlattı: 'Devre arasında soyunma odası karıştı'

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında ortaya flaş bir iddia atıldı. Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin devre arasında sarı lacivertli takımın soyunma odasının karıştığını söyledi. Çakar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho arasında yaşananları anlattı.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı 5'e çıktı.
Karşılaşma sonrasındaysa flaş bir iddia ortaya atıldı.
Eski hakem ve şu anda da futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar, Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.
Çakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho'nun tartıştığını iddia etti.
Ahmet Çakar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ali Koç Bey, soyunma odasına inmiş."
"Oyunculara ağır konuşma yaparken, Mourinho araya girmiş."
"Mourinho ile Ali Koç arasında ciddi bir gerilim yaşanmış. Bildiklerimi anlatıyorum."
"Bunun üzerine Mourinho çok bozulmuş."
"Mourinho'nun basın toplantısına çıkmama sebebi, Okan Hoca'nın 3-5 dakika gecikmesi değil."
"Ali Koç ile yaşadığı problem ve ilk defa takım otobüsüne binmeyip, özel arabayla evine veya kaldığı otele intikal etmiş."
"Şimdi durum böyleyse, zaten bu çıkar."
"Bana gelen bilgi eğer yalansa, özür dilerim ama doğruysa siz benden özür dileyin."
"Çünkü egoların savaşı, devre arasıyla başladı."