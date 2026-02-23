Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın iptal edilen golüyle ilgili flaş iddia

Galatasaray’ın TÜMOSAN Konyaspor maçında iptal edilen golü tartışma çıkardı. Eski hakem Ahmet Çakar, kararın doğru olduğunu savundu ve pozisyonun FIFA'nın hakem eğitimlerinde gösterileceğini öne sürdü.
Süper Lig’in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’ın 49. dakikada bulduğu golün iptal edilmesi maçın en çok konuşulan anı oldu.
Sarı-kırmızılılar golü Leroy Sané ile bulmuş, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan ilk anda orta noktayı göstermişti. Ancak VAR hakemi Davut Dakul Çelik’in uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Karaoğlan, ofsayttaki Sacha Boey’in rakibinin geçişini engellediğini belirterek golü iptal etti.
Tartışmalara neden olan pozisyon hakem yorumcularını ikiye bölündü. Bazı yorumcular iptal kararının doğru olduğunu savunurken, bazıları ise golün geçerli sayılması gerektiğini dile getirdi.
Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar ise canlı yayında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Çakar, kendisine ulaşan bilgiye göre FIFA’nın bu pozisyonu FIFA Dünya Kupası hakem seminerlerinde örnek olarak izleteceğini öne sürdü.
Çakar açıklamasında, "Bana gelen bilgiye göre bu doğru karar, FIFA’nın üst düzey hakem eğitimlerinde ders olarak gösterilecek" ifadelerini kullandı.