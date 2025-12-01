Eredivisie'deki Ajax - Groningen maçı, Hollanda'da büyük bir skandala sahne oldu. Geçen ay hayatını kaybeden bir arkadaşlarını anmak isteyen Ajax taraftarları, müsabakanın başında ve başladıktan sonra tekrar tekrar sahaya meşale ve havai fişekler attı. Hakemin karşılaşmayı durdurması ve takımların soyunma odasına gitmesinin ardından lig yönetimi, maçı tatil ettiğini duyurdu. Peki, Ajax - Groningen maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar.
Eredivisie'nin 14. haftasında Ajax, Groningen'i Johan Cruyff Arena'da ağırladı.
Geçen ay hayatını kaybeden arkadaşlarını karşılaşmanın başında anmak isteyen Ajax taraftarları, sahaya meşale ve havai fişek atınca maçın hakemi karşılaşmayı durdurdu.
Müsabakanın başlamasıyla taraftarlar tekrar sahaya meşale ve havai fişek atınca oyunu durduran hakem ve yardımcıları ile iki takımın futbolcuları soyunma odasına gitti.
Lig yönetimi tarafından yapılan açıklamada, karşılaşmanın tatil edildiğini duyuruldu.
Ajax da yaptığı açıklamada, yaşananları skandal olarak nitelendirerek özür diledi.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Stadyumun etkilenen bölümündeki seyirciler arandı. Ayrıca stadyum açılmadan önce ve seyirciler içeri girerken havai fişekleri tespit etmek için köpeklerin de kullanıldığı arama yapıldı. Başka önleyici tedbirler de uygulandı. Buna rağmen bu durumu engelleyemedik. Elbette failleri tespit etmek ve sorumluları başka yollarla araştırmak için kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Bu, faillerin tespit edilmesini sağlarsa gerekli işlemleri yapacağız."