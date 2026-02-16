Amedspor'da ortalık karıştı: 'Taraftar baskını' iddiası sonrası flaş hamle

İddia edilen gelişmelerin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu'yla yolların ayrılması dikkati çekti. Kulüpten yapılan açıklanada, "Kulübümüzün bu akşam yaptığı toplantı sonrasında A Takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.