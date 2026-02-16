Yeni Şafak
Amedspor'da ortalık karıştı: 'Taraftar baskını' iddiası sonrası flaş hamle

12:1416/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'da gelen puan kaybı ortalığı karıştırdı. Taraftarın, teknik direktör Sinan Kaloğlu ve bazı futbolcuları darbettiği öne sürüldü. İddiaların ardından kulübün aldığı karar dikkati çekti.

Ligin 25. haftasında sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Amedspor, liderliği kaptırdı.

Haftaya zirvede giren Diyarbakır temsilcisi, bu sonucun ardından üçüncü sıraya geriledi ve maç sonrası yaşanan gelişmeler kulüpte krize yol açtı.

Sosyal medyada 'Amedspor Fan' adlı hesaptan yapılan paylaşımda, bazı taraftarların kulüp tesislerine giderek teknik direktör Sinan Kaloğlu ve bazı futbolculara fiziki müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddialar kısa sürede gündem olurken kulüp cephesinden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

İddia edilen gelişmelerin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu'yla yolların ayrılması dikkati çekti. Kulüpten yapılan açıklanada, "Kulübümüzün bu akşam yaptığı toplantı sonrasında A Takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

