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Spor

Angelo imzaya yakın

10:30 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 11:03 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Hücum hattındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen Beşiktaş, Chelsea'nin 19 yaşındaki yıldız adayı Angelo konusunda aşama kaydetti. Chamherlain'ın sözleşmesi feshedildiği an transfer tamamlanacak.

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Kadroda düşünmediği oyuncuları elden çıkarmaya çalışan Beşiktaş, yeni transfere imza attırabilmek için Alex Oxlade-Chamberlain ile yapılan fesih görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor. 

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Siyah-beyazlılar, hücum alternatiflerini artırarak, ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflerken rotasını İngiltere'ye çevirdi. Beşiktaş'ın hedefinde Chelsea'nin genç yıldızı Angelo yer alıyor.

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Beşiktaş, hem İngiliz ekibi hem de 19 yaşındaki oyuncu tarafıyla kiralama konusunda görüşmelere başladı. 

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Başta sağ kanat olmak üzere iki kanatta da oynayabilen Angelo da sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

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Son olarak Francesco Montero'nun sözleşmesini fesheden Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile ortak noktada buluşmaya çalışıyor. 

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Deneyimli futbolcunun sözleşme feshi sonrasında İngiltere'ye döneceği ifade edilirken, bu transferin çözülmesiyle birlikte Angelo konusunun resmiyet kazanması bekleniyor. 

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Almanya'dan Sky DE ise Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Xherdan Shaqiri'nin mali şartları hakkında bilgi aldığını öne sürdü.

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Oyuncunun ayrıca Panathinaikos, AEK ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerinde listesinde yer aldığı ifade edildi.

#Beşiktaş
#Angelo
#Chelsea
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