Angelo imzaya yakın

Hücum hattındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen Beşiktaş, Chelsea'nin 19 yaşındaki yıldız adayı Angelo konusunda aşama kaydetti. Chamherlain'ın sözleşmesi feshedildiği an transfer tamamlanacak.
Kadroda düşünmediği oyuncuları elden çıkarmaya çalışan Beşiktaş, yeni transfere imza attırabilmek için Alex Oxlade-Chamberlain ile yapılan fesih görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor.
Siyah-beyazlılar, hücum alternatiflerini artırarak, ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflerken rotasını İngiltere'ye çevirdi. Beşiktaş'ın hedefinde Chelsea'nin genç yıldızı Angelo yer alıyor.
Beşiktaş, hem İngiliz ekibi hem de 19 yaşındaki oyuncu tarafıyla kiralama konusunda görüşmelere başladı.
Başta sağ kanat olmak üzere iki kanatta da oynayabilen Angelo da sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.
Son olarak Francesco Montero'nun sözleşmesini fesheden Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile ortak noktada buluşmaya çalışıyor.
Deneyimli futbolcunun sözleşme feshi sonrasında İngiltere'ye döneceği ifade edilirken, bu transferin çözülmesiyle birlikte Angelo konusunun resmiyet kazanması bekleniyor.
Almanya'dan Sky DE ise Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Xherdan Shaqiri'nin mali şartları hakkında bilgi aldığını öne sürdü.
Oyuncunun ayrıca Panathinaikos, AEK ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerinde listesinde yer aldığı ifade edildi.