Aralarında gol kralı da var şampiyon da: İşte Süper Lig'de bonservisini eline alan futbolcular

Süper Lig'de forma giyen birçok yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erdi. Aralarında gol krallığı ve şampiyonluk yaşamış isimlerin de bulunduğu futbolcular, bonservislerini ellerine aldı. İşte o oyuncular...

1 /18 Alanyaspor: Nicolas Janvier, Ertuğrul Taşkıran, Efecan Karaca, Paulo Victor

2 /18 Amedspor: Adama Traore, Sinan Kurt, Erce Kardeşler, Abdulsamed Damlu, Emrah Başsan, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım

3 /18 Başakşehir'in sözleşmesi biten oyuncusu yok.

4 /18 Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Salih Uçan

5 /18 Çorum FK: Kerem Kalafat, Hasan Hüseyin Akınay

6 /18 Çaykur Rizespor: Samet Akaydin, Casper Hojer

7 /18 Eyüpspor: Umut Bozok (21/22 sezonu gol kralı), Emre Akbaba, Umut Meraş, Dorin Rotariu

8 /18 Erzurumspor: Giovanni Crociata, Martin Rodriguez, Serkan Köse, Cengizhan Bayrak, Eren Tozlu, Salih Sarıkaya, Hüsamettin Yener, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Kağan Moradaoğlu, Fırat Şaşi, Furkan Özhan, Hüseyin Mevlütoğlu, Gürkan Varlık

9 /18 Fenerbahçe: Emre Mor, Mert Hakan Yandaş

10 /18 Trabzonspor: Anthony Nwakaeme

11 /18 Galatasaray: Mario Lemina, Mauro Icardi (23/24 sezonu gol kralı), Gökdeniz Gürpüz

12 /18 Gaziantep FK: Kevin Rodrigues, Salem M'Bakata, Nazım Sangare

13 /18 Göztepe: Heliton, Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı

14 /18 Gençlerbirliği: Samed Onur, Zan Zuzek, Ebrar Aydın, Abdullah Şahindere, Umut İslamoğlu

15 /18 Kocaelispor: Ahmet Oğuz, Serdar Dursun, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci

16 /18 TÜMOSAN Konyaspor: Berkan Kutlu, Riechedly Bazoer, Marko Jevtovic, Ufuk Akyol, Guilherme, Josip Calusic

17 /18 Kasımpaşa: Nicholas Opoku, Cenk Tosun, Cafu, Emre Taşdemir