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Aralarında gol kralı da var şampiyon da: İşte Süper Lig'de bonservisini eline alan futbolcular

Aralarında gol kralı da var şampiyon da: İşte Süper Lig'de bonservisini eline alan futbolcular

14:5430/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Süper Lig'de forma giyen birçok yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erdi. Aralarında gol krallığı ve şampiyonluk yaşamış isimlerin de bulunduğu futbolcular, bonservislerini ellerine aldı. İşte o oyuncular...

Alanyaspor: Nicolas Janvier, Ertuğrul Taşkıran, Efecan Karaca, Paulo Victor

Amedspor: Adama Traore, Sinan Kurt, Erce Kardeşler, Abdulsamed Damlu, Emrah Başsan, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım

Başakşehir'in sözleşmesi biten oyuncusu yok.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Salih Uçan

Çorum FK: Kerem Kalafat, Hasan Hüseyin Akınay

Çaykur Rizespor: Samet Akaydin, Casper Hojer

Eyüpspor: Umut Bozok (21/22 sezonu gol kralı), Emre Akbaba, Umut Meraş, Dorin Rotariu

Erzurumspor: Giovanni Crociata, Martin Rodriguez, Serkan Köse, Cengizhan Bayrak, Eren Tozlu, Salih Sarıkaya, Hüsamettin Yener, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Kağan Moradaoğlu, Fırat Şaşi, Furkan Özhan, Hüseyin Mevlütoğlu, Gürkan Varlık

Fenerbahçe: Emre Mor, Mert Hakan Yandaş

Trabzonspor: Anthony Nwakaeme

Galatasaray: Mario Lemina, Mauro Icardi (23/24 sezonu gol kralı), Gökdeniz Gürpüz

Gaziantep FK: Kevin Rodrigues, Salem M'Bakata, Nazım Sangare

Göztepe: Heliton, Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı

Gençlerbirliği: Samed Onur, Zan Zuzek, Ebrar Aydın, Abdullah Şahindere, Umut İslamoğlu

Kocaelispor: Ahmet Oğuz, Serdar Dursun, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci

TÜMOSAN Konyaspor: Berkan Kutlu, Riechedly Bazoer, Marko Jevtovic, Ufuk Akyol, Guilherme, Josip Calusic

Kasımpaşa: Nicholas Opoku, Cenk Tosun, Cafu, Emre Taşdemir

Samsunspor: Olivier Ntcham, Lubomir Satka, Soner Gönül, Zeki Yavru, Efe Berat Töruz

#Süper Lig
#Mauro Icardi
#Mert Hakan Yandaş
#Ersin DEstanoğlu
#Anthony Nwakaeme
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