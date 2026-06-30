Aralarında gol kralı da var şampiyon da: İşte Süper Lig'de bonservisini eline alan futbolcular

Süper Lig'de forma giyen birçok yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erdi. Aralarında gol krallığı ve şampiyonluk yaşamış isimlerin de bulunduğu futbolcular, bonservislerini ellerine aldı. İşte o oyuncular...
Alanyaspor: Nicolas Janvier, Ertuğrul Taşkıran, Efecan Karaca, Paulo Victor
Amedspor: Adama Traore, Sinan Kurt, Erce Kardeşler, Abdulsamed Damlu, Emrah Başsan, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım
Başakşehir'in sözleşmesi biten oyuncusu yok.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Salih Uçan
Çorum FK: Kerem Kalafat, Hasan Hüseyin Akınay
Çaykur Rizespor: Samet Akaydin, Casper Hojer
Eyüpspor: Umut Bozok (21/22 sezonu gol kralı), Emre Akbaba, Umut Meraş, Dorin Rotariu
Erzurumspor: Giovanni Crociata, Martin Rodriguez, Serkan Köse, Cengizhan Bayrak, Eren Tozlu, Salih Sarıkaya, Hüsamettin Yener, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Kağan Moradaoğlu, Fırat Şaşi, Furkan Özhan, Hüseyin Mevlütoğlu, Gürkan Varlık
Fenerbahçe: Emre Mor, Mert Hakan Yandaş
Trabzonspor: Anthony Nwakaeme
Galatasaray: Mario Lemina, Mauro Icardi (23/24 sezonu gol kralı), Gökdeniz Gürpüz
Gaziantep FK: Kevin Rodrigues, Salem M'Bakata, Nazım Sangare
Göztepe: Heliton, Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı
Gençlerbirliği: Samed Onur, Zan Zuzek, Ebrar Aydın, Abdullah Şahindere, Umut İslamoğlu
Kocaelispor: Ahmet Oğuz, Serdar Dursun, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci
TÜMOSAN Konyaspor: Berkan Kutlu, Riechedly Bazoer, Marko Jevtovic, Ufuk Akyol, Guilherme, Josip Calusic
Kasımpaşa: Nicholas Opoku, Cenk Tosun, Cafu, Emre Taşdemir
Samsunspor: Olivier Ntcham, Lubomir Satka, Soner Gönül, Zeki Yavru, Efe Berat Töruz