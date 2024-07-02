EURO 2024 Son 16 Turu’nda A Milli Futbol Takımı Avusturya ile karşılaşacak. Leipzig Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Grup maçlarında yıldızı parlayan Arda Güler’in Avusturya maçında oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. Peki, Arda Güler Avusturya maçında oynayacak mı, ilk 11 mi? İşte detaylar.
EURO 2024 Son 16 Turu’nda milli takım Avusturya ile kozlarını paylaşacak.
F Grubu'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Milliler, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi.
Grupta topladığı 6 puanla 2. olan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 12'nci sınavını Avusturya karşısında verecek.
Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi.
Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.
Milli takım, Montella yönetiminde çıktığı 10. maçta ise Portekiz'e kaybederken, son maçında Çekya'yı mağlup etti.
Çeyrek final için sahaya çıkacak millilerde maç öncesi hangi oyuncuların ilk 11’de olacağı merak ediliyor.
ARDA GÜLER AVUSTURYA MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11 Mİ?
Teknik direktör Vincenzo Montella’nın Arda Güler ve Kenan Yıldız’a bu maçta şans vermesi bekleniyor.
Vincenzo Montella, Arda Güler'in durumunun sorulması üzerine, "Yeterince iyiyseniz yaşınız da yeterlidir. Yetenekliyseniz 15 yaşında da takımınıza faydalı olabilirsiniz.
Arda çok yetenekli bir oyuncu. Bu herkesin görebileceği bir şekilde ortada. Oyun içinde gelişmesi gereken bazı alanlar var.
Onun gibi bir futbolcunun olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu.
Bir takım alanlarda kendisini geliştirmesi lazım. Bunu da yapacaktır." açıklamasında bulundu.