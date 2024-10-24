Arda Güler için flaş transfer iddiası

Avrupa devleri, Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler'i yakından takip ediyor. Üç kulüp, yaz transfer döneminde milli futbolcu için yarışacak.
Real Madrid'de az süre bulan Arda Güler için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fichajes'te yer alan habere göre; milli futbolcumuz Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City'nin takibinde.
Leverkusen'in Wirtz'i satması durumunda Arda'yı kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi.
Arsenal'in ise hem orta saha hem de sağ kanatta görev yapacak bir isme ihtiyacı olduğu, 19 yaşındaki futbolcunun iyi bir seçenek olduğu belirtildi.
Manchester City'nin de Arda'yı uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü aktarıldı.