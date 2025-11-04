Arda Güler için olay iddia: Yıldız ismi Xabi'ye şikayet etti

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Arda Güler, bu sezon 14 maçta 3 gol ve 6 asistlik performansla 9 gole doğrudan katkı sağladı. Son olarak Valencia karşısında da asist yapan milli yıldızın, Liverpool maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.