Arda Güler için olay iddia: Yıldız ismi Xabi'ye şikayet etti

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek Real Madrid'de ortalığı karıştıracak bir iddia paylaşıldı. İspanyol basını, milli futbolcu Arda Güler'in takım arkadaşını teknik direktör Xabi Alonso'ya şikayet ettiğini yazdı.
La Liga'da zirve yarışını sürdüren Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'la kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde İspanyol basını, Arda Güler hakkında bomba etkisi oluşturacak bir iddia ortaya attı.
Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Arda Güler, bu sezon 14 maçta 3 gol ve 6 asistlik performansla 9 gole doğrudan katkı sağladı. Son olarak Valencia karşısında da asist yapan milli yıldızın, Liverpool maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Fotomaç'ın El Nacional'den aktardığı habere göre Arda Güler ve genç savunmacı Dean Huijsen, takım arkadaşları Raul Asencio'nun Liverpool karşısında ilk 11'de yer alacak seviyede olmadığını düşünüyor.
Haberde, Asencio'nun son haftalardaki performansının beklentilerin altında kaldığı, karar verirken aceleci ve tereddütlü davrandığı belirtildi.
Aynı haberde, Arda Güler ve Huijsen'in teknik direktör Xabi Alonso'ya, "en kritik maçlarda Asencio'ya güvenmeme" yönünde tavsiyede bulundukları öne sürüldü.
İkilinin, Asencio'nun Alexander Isak, Hugo Ekitike, Mohamed Salah veya Cody Gakpo gibi yıldız forvetleri durdurabilecek düzeyde olmadığını düşündüğü aktarıldı.